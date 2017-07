Madagascar: Iavoloha - Conseil des ministres spécial ce jour

Le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana a fait une déclaration hier à l'hôtel… Plus »

C'est la panique en haut lieu, du moins pour certains membres du gouvernement, dont les jours sont comptés concernant notamment les postes qu'ils occupent actuellement. Est-ce en liaison avec ce remaniement, toujours est-il qu'un conseil des ministres spécial aurait dû se tenir, hier, mais finalement c'est probablement pour ce jour. La raison en est que les chefs de l'exécutif, en l'occurrence le Président Hery Rajaonarimampianina et le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana ont procédé, hier, à l'inauguration du pont de Kamoro, sis sur la RN7, reliant la capitale et Mahajanga et le Nord de l'île. Même s'ils ont été de retour, hier, ils n'ont pas pu tenir le conseil des ministres spécial.

