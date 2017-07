Angola: L'investissement a contribué à l'inscription Kongo Mbanza

Luanda — L'investissement dans la connaissance historique et culturelle, par le Gouvernement, a permis l'enregistrement de Mbanza-Kongo comme patrimoine mondial de l'humanité, a annoncé mardi, à Luanda, l'artiste António Tomás Ana (Etona).

Egalement secrétaire général de l'Union Nationale des Artistes Plastiques (UNAP), Etona qui faisait partie de la délégation angolaise à Cracovie, a ajouté que les experts du ministère de la Culture, qui ont participé au processus, pouvaient être considérés comme des personnes qui sont passés par une grande école.

Selon la source, le pays devrait continuer à se concentrer sur la recherche du genre, et à fournir plus de soutien, afin de rendre possible la poursuite d'autres processus, par exemple Cuito Kuanavale.

L'artiste a souligné que le patrimoine matériel et immatériel de Mbanza-Kongo, qui apporte une valeur exceptionnelle et universelle, a été fondamental pour l'enregistrement de cette ville sur la liste de l'UNESCO.

La candidature de Mbanza-Kongo a été votée à l'unanimité par des membres du Comité du patrimoine mondial, l'Angola étant représenté par une délégation dirigée par la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

Depuis sa fondation au XIIIe siècle, le royaume Kongo, la ville de Mbanza Kongo a été la capitale, le centre politique, économique, social et culturel, le siège du roi et de sa cour, et le centre des décisions.

Mbanza Kongo a été au XVIIe siècle, le plus grand village de la côte occidentale d'Afrique Centrale, avec une densité de 40.000 habitants (autochtones) et quatre mille Européens.

Avec son déclin, la ville qui était au centre du royaume en plein «'âge d'or » est devenu un village spirituel et mystique du groupe ethnolinguistique Kikongo et a abrité les Républiques d'Angola, démocratique du Congo, du Congo et du Gabon.

Avec une superficie de 7.651 kilomètres carrés, Mbanza Kongo est limité au nord par la municipalité de Kuimba et la RDC, au sud et à l'est par la province de Uige et à l'ouest par les municipalités de Tomboco et Noqui.

Il a une population estimée à 155.174 e habitants (les dernières données du recensement). La ville de Mbanza Kongo a cinq districts, notamment Sagrada Esperança, 4 de Fevereiro, 11 de Novembro, Álvaro Buta et Martins Kidito.