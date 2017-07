Angola - Création de la Bourse de Solidarité Sociale

Luanda — La Bourse de solidarité sociale en tant que mécanisme de coordination pour la collecte des fonds et distribution de dons aux populations vulnérables et la promotion du bénévolat et de l'amour du prochain, a été lancée mardi, à Luanda.

La cérémonie de lancement a été présidée par le vice-président, Manuel Vicente, en présence des députés, des membres de l'Exécutif et du corps diplomatique et des représentants des entreprises publiques et privées, des églises et de la société civile.

La Bourse de solidarité sociale vise à réduire la pauvreté et la vulnérabilité, ainsi qu'à réunir les citoyens, en vue de créer une société participative, solidaire et engagée au bénévolat.

Techniquement administrée par l'Institut de promotion et coordination de l'aide aux communautés du Ministère de l'Assistance et Réinsertion Sociale, la Bourse doit articuler les aides aux communautés nécessiteuses fournies par les acteurs individuels et collectifs, afin de créer un mouvement de solidarité nationale

Le ministre de l'Assistance et Réinsertion Sociale, Gonçalves Muandumba, a indiqué que la bourse visait à aider les personnes dans le besoin et à faire des assistés d'aujourd'hui des bienfaiteurs et donateurs à l'avenir, à combattre la pauvreté grâce à des programmes d'autonomisation.

Il a souligné qu'il espérait lutter contre le gaspillage, évitant que que certains organismes bénéficient de divers dons, tandis que d'autres ne reçoivent aucun soutien.

Gonçalves Muandumba a dit que le programme visait aussi à renforcer et soutenir la création de banques alimentaires dans toutes les provinces, en profitant de l'excédent de la production agro-pastorale locale, ainsi que des cuisines communautaires, les banques de médicaments et des magasins sociaux social.

La bourse de solidarité sociale se propose encore de promouvoir un mouvement bénévole en Angola, afin de soutenir les hôpitaux, les centres de santé, les communautés, les maisons de garde d'enfants et personnes âgées.