Angola: Le vice-président de la République appelle à la pratique du bien pour l'harmonie et paix sociale

Luanda — Le vice-président de la République, Manuel Domingos Vicente a déclaré mardi que "la solidarité est un bien en soi" et exhorté les citoyens à faire le bien en vue de l'instauration de l'harmonie, la paix, l'unité et l'amour.

Manuel Vicente intervenait à la cérémonie de lancement de la Bourse de solidarité sociale, un mécanisme de coordination, collecte et distribution des fonds et dons en faveur des populations vulnérables, ainsi que de promotion du bénévolat et de l'amour du prochain.

Il a indiqué que les Angolais connaissaient la valeur de la solidarité et que la création de la Bourse de solidarité sociale devrait permettre de mieux distribuer des aides à ceux qui en ont besoin, saluant le rôle des donateurs.

Le gouvernant invite les Angolais et amis d'autres pays à se joindre à ce mouvement édifiant de donation, solidarité et d'autonomisation des populations pour un avenir radieux.

Le vice-président de la République a affirmé que la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la qualité de vie de la population était au centre des préoccupations du Gouvernement angolais.

"L'Angola, avec ses 15 années de paix, a suivi la voie du développement et du progrès" a-t-il dit.

Pour l'homme politique, "le développement et le progrès se font avec la participation et l'inclusion de tous les Angolais", et que travailler pour la promotion et l'autonomisation des Angolais a toujours été et continuera à être objectif de l'Exécutif.

Rappelez-vous qu'en 15 ans de paix, a-t-il poursuivi, il y a eu de nombreuses réalisations, avec le soutien d'une société civile forte et dynamique et unie.

Le Budget Général de l'Etat augmente au fil des années, le financement au secteur social, rappelant pour cette année, 38,03% du total du budget a été à ce secteur.

Il a considéré le développement de l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, la diversification de l'économie comme certains des desiderata à réaliser.

Manuel Vicente a finalement salué les initiatives prévues par la Bourse de solidarité sociale, citant le cas de la Banque alimentaire nécessaire à renforcer, la Banque de Médicaments ou encore des magasins sociaux.