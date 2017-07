Sénégal: Mankoo Taxawu Sénégal dénonce l'utilisation d'abris provisoires comme lieux de vote à Pikine

Et d'ajouter : "Quid de l'école de l'unité 11 des Parcelles assainies de Keur Massar inondable tous les ans qui compte 15 abris provisoires sur 27 bureaux de vote ? alors que les écoles des unités 5 et 6, à côté, sont fonctionnelles et non utilisées comme centres de vote ?", a ajouté M. Guèye au cours d'une conférence de presse, au siège du Grand Parti.

"Y a-t-il un marché pour l'acquisition de tentes pour accueillir les électeurs en cette période d'hivernage, alors que les infrastructures en dur ne manquent pas à Pikine ? Comment comprendre que l'école de Keur Mbaye Fall puisse abriter 34 bureaux dont 17 abris provisoires, alors que à côté, il existe d'autres écoles contigües fonctionnelles et non utilisées comme centres de vote ?", s 'est-il demandé.

"Qu'est ce qui explique le taux élevé d'abris provisoires dans le département de Pikine, banlieue la plus proche de Dakar, la capitale, avec 301 abris provisoires sur un total de bureaux de vote égal à 953, c'est-à-dire un taux de 32 % d'abris provisoires ? alors que Pikine est loin de manquer d'écoles et autres structures en dur pouvant abriter des bureaux ?", s'est interrogé M. Guèye en conférence de presse.

