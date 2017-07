Sénégal: Me Wade prend un bain de foule à Kébémer

Kébémer a déroulé, hier, le tapis rouge à son illustre fils, Abdoulaye Wade, tête de liste nationale de la coalition gagnante « Wattu Sénégal ».

Le temps qui passe n'a rien changé : le pape du Sopi reste incontestablement maître chez lui. Preuve par l'immense foule qui l'a accueillie, hier, en début d'après midi. Tout Kébémer était sorti pour saluer, voir et manifester sa joie à l'enfant prodige. Créant un embouteillage monstre sur la nationale 2. Abdoulaye Wade, toujours égal à lui-même, s'est, d'abord, offert un bain de foule. De fortes émotions ! Étrange spectacle où les pleurs se mélangent avec la joie. Puis, le cortège a pris la direction du cimetière où reposent ses parents. Séance de prières et de recueillement sur place. Ensuite, la tête de liste nationale de la Coalition gagnante Wattu Sénégal a effectué une visite de courtoisie chez sa cousine, Marie Yaye Mbengue, au quartier Escale. Ici, l'ambiance de campagne reprend ses droits. La foule chante et danse. Le président Wade a certainement aimé mais ne fera pas de déclaration.

Juste après cette visite de courtoisie, le pape du Sopi et sa délégation reprennent la route pour se rendre respectivement à Guéoul et à Ngourane. A Guéoul, Abdoulaye Wade s'est aussi rendu au cimetière pour se recueillir sur la tombe de Cheikhna Mohamed Chérif Aidara et de celle de sa sœur, Khady Wade. Une réception au domicile de la famille chérifienne a bouclé ce périple de Guéoul. A Ngourane, Me Wade a présenté ses condoléances, suite au rappel à Dieu de Serigne Nah Seck. Sur place, il a eu droit à un accueil chaleureux.

Pas de déclaration

Et enfin, arrive l'étape tant attendue : celle de Louga. Le cortège de Wade a fait des dizaines de minutes pour entrer dans la ville. Tellement la foule était monstre. Ceinturée par les jeunes de l'Union des travaillistes libérales (Ujtl), la caravane a sillonné quelques artères de Louga. Sur son passage, la même effervescence et liesse populaire. Même attitude également dans la capitale du Ndiambour : pas de déclaration. « On aurait aimé qu'il lance quelques mots, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas grave. Certainement la prochaine fois », fait savoir la tête de liste départementale de la coalition gagnante « Wattu Sénégal », Ass Diobé Sylla qui se félicite d'une visite qui a eu le mérite de ragaillardir les responsables locaux. « On est fier qu'il soit venu. C'est un grand honneur et cela est à la fois encourageant et réconfortant », se réjouit Ass Diobé qui promet une large victoire de sa liste au scrutin du 30 juillet prochain.