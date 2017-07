Libye: L'ONU préoccupée par le sort de personnes détenues par l'Armée nationale libyenne à Benghazi

Quarante jours à sa libération officielle, le 9 juin dernier, et après quelques mois en… Plus »

« Nous demandons instamment à l'ANL de veiller à ce qu'il y ait une enquête complète et impartiale sur ces allégations et demandons également au groupe de suspendre Mahmoud al-Werfalli de ses fonctions de commandant sur le terrain des forces spéciales en attendant la conclusion de cette enquête », a dit Mme Throssell.

La vidéo la plus récente, qui a été diffusée sur les médias sociaux ce mois-ci, semble montrer des combattants de l'ANL frappant et tournant en ridicule des prisonniers, tandis qu'on entend apparemment al-Werfalli accuser deux hommes qui ont les mains attachées derrière le dos d'appartenir à des groupes terroristes.

« Notre préoccupation est basée sur des informations suggérant l'implication de forces spéciales, une unité associée à l'ANL, et en particulier leur commandant sur le terrain, Mahmoud al-Werfalli, dans la torture de détenus et dans l'exécution sommaire d'au moins 10 hommes capturés », a dit une porte-parole du HCDH, Liz Throssell, lors d'un point de presse à Genève.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) s'est déclaré mardi préoccupé par le sort des personnes détenues par des membres de l'Armée nationale libyenne (ANL) après de récents combats à Benghazi, dans l'est de la Libye. L'Armée nationale libyenne contrôle de facto l'est du pays.

