Afrique de l'Ouest: Burkina-Côte d'Ivoire - 11 accords de coopération signés à l'issue du 6e TAC

Les onze accords bilatéraux paraphés ce mardi dans l'après midi concernent notamment les domaines de la sécurité, de la défense, de la jeunesse et de la promotion de la femme, des infrastructures routières et ferroviaires, de la coopération administrative et douanière et énergétique. L'accord au niveau énergétique va permettre à la Côte-d'ivoire d'augmenter sa fourniture d'électricité au Burkina, ce qui va passer de 80 à 90 mégawatts à compter du premier trimestre de 2018.

Quant aux accords en matière sécuritaire et de défense, il s'agit d'un mémorandum d'entente sur la coopération entre les services de sécurité et de renseignement des deux pays ainsi que trois accords de jumelage entre les écoles militaires burkinabè (PMK, ENSOA, AMGN) et celles ivoiriennes.

Outre cela, les deux pays ont décidé de la création de fonds d'amitié et de coopération dédiés à la promotion de la femme et de la jeunesse.

De plus, la conférence des chefs d'Etats à travers l'accord signé avec le groupe Bolloré va permettre le démarrage de la première phase de la réhabilitation du chemin de fer d'Abidjan à Tambao courant septembre 2017. Le cout total du projet que devra exécuter Sitarail en 4 ans est estimé à 262 milliards de F CFA.

Et pour le suivi de ces accords, les deux gouvernements ont procédé à la mise en place d'un cadre de concertation au niveau des Premiers ministres sur les décisions et recommandations issues du Traité d'amitié et de coopération.

Par ailleurs, Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré, dans le communiqué final conjoint se sont prononcés sur le cas des expulsés du parc national ivoirien du mont Péko. La conférence au sommet a décidé de la mise en place « d'un comité mixte ivoiro-burkinabè de suivi de la situation post-évacuation du parc ». A cet effet, un plan de contingence pour l'accueil et la réinsertion socioéconomique des ex-occupants candidats au retour volontaire est en cours d'élaboration.

Les deux chefs d'Etats au cours du cérémonial de clôture se sont réjouis de la qualité des travaux et surtout des conclusions issues desdits travaux.

« Notre détermination commune à renforcer davantage l'axe de coopération Yamoussoukro-Ouagadougou est réaffirmée à travers les résultats de cette 6e conférence. Nos gouvernements devront continuer sur la bonne lancée et redoubler d'efforts en vue d'atteindre dans de meilleurs délais notre objectif d'offrir un cadre de vie amélioré et sécurisé à nos populations » a fait savoir Alassane Ouattara.

Pour le président du Faso, au vu de la réussite du présent sommet, il n'est plus question de douter de la santé de l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro et de la symbiose des relations entre les deux pays : « plus qu'une ambition, c'est l'expression d'une volonté politique clairement affichée et assumée en toute responsabilité ». La septième conférence au sommet du Tac se tiendra en juillet 2018 à Yamoussokro en Côte d'Ivoire.

Signé en juillet 2008 par les anciens présidents Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo, le Traité d'Amitié et de Coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire a pour objectif de créer un cadre de concertation permanent entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire et de mettre en place un partenariat dynamique pour garantir la stabilité et la prospérité des deux pays et de consolider les relations privilégiées de fraternité et de coopération dans les grands domaines d'intérêt commun.