Congo-Kinshasa: "Kabila se sert de la justice pour étouffer les voix discordantes" (Sindika Dokolo)

Sur son compte Twitter, Sindika Dokolo a répondu à cette condamnation par contumace : "Je viens d'inaugurer une usine de 400M $, Joseph Kabila me fait condamner à 1 an de prison pour une parcelle. Mr Kabila ! Votre justice vous perdra" a tweeté, le gendre du président angolais, José Eduardo dos Santos. La condamnation des deux frères Dokolo fait suite à une affaire qui les opposait à la succession « Kusuamina » devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa.

Reconnus coupables de faux en écritures et usage de faux, l'homme d'affaire congolais Sindika et son frère Luzolo Dokolo sont condamnés à un an de servitude pénale et à 15.000 dollars américains de dommages et intérêts.

