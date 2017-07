Congo-Brazzaville: Denis Sassou Nguesso débauche les enfants de ses concurrents

Pour la première fois, ces élections législatives seront couplées aux locales et municipales. Cependant, on se demande si les populations du département du pool pourront voter ce dimanche. Cette province du sud du pays est en proie depuis l'année dernière à des violents combats entre les forces loyalistes et les miliciens Ninjas Nsiloulous de Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Ntumi.

"Il y a comme une tendance à vouloir faire émerger une vision politique basée sur l'héritage ou l'appartenance politique des différents père de ces candidats là. Donc, c'est une vision que je ne partage pas du tout. Je ne sais pas si c'est pour nous diviser. Mais, le problème, c'est que le Congo traverse une crise multidimensionnelle et au lieu de faire de petits calculs politiciens, on devrait essayer de se baser sur la vision qu'on doit avoir pour le Congo"

