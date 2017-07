Guinée: Labé - Visite avortée du vice-président de la Banque mondiale au barrage de Koukoutamba

En Guinée, le président Alpha Condé n'a encore rien dit sur ses intentions de modifier ou non la… Plus »

Le terrain a été préparé Mercredi,j'ai été appelé pour dire que cette visite de terrain doit être reportée parce que les informations météorologiques sont telles que l'avion ne peut survoler la zone mais il faut rajouter que les citoyens avaient soutenu cette action et même 36 tabalas étaient mobilisés pour les besoins de la cause.>>

<<c'était une simple visite ça n'a rien à voir avec les travaux. J'ai donc été invité à déposer le duel,le carburant pour le petit avion qui va l'accompagner, aussitôt le carburant arrivé sur le site, il y a eu une mission d'exploration qui est venu voir où on va mettre l'héliport et si de l'héliport à Koukoutamba le site est accessible.

