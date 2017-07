Congo-Kinshasa: L'ONU n'écarte pas une volonté génocidaire dans le Kasaï

"De part les informations à notre possession, le nombre des pertes en vies humaines dépasse largement ce qui a été publié jusqu'à ce jour, notamment par l'Eglise catholique qui a parlé de plus ou moins 3.300 morts. Nous attendons de voir le travail qui va être abattu par les experts des Nations Unies. Cela pourra nous donner de manière plus significative l'ampleur réelle des crimes."

Et selon M. Dieng, les opérations militaires menées sur place par l'armée congolaise doivent cesser dans les quatre provinces du centre de la RDC secouées depuis septembre par des violences qui impliquent des miliciens, des soldats et des policiers, après la mort d'un chef traditionnel, Kwamina Nsapu, qui défiait le pouvoir de Kinshasa.

Les découvertes macabres se succèdent dans les provinces du Kasaï, faisant redouter l'existence de massacres orchestrés de la population. Au total, 38 nouveaux charniers ont été recensés par les Nations Unies dans les régions de Diboko et Sumbula. Mais à Kinshasa, les autorités ne parlent que de dix nouvelles fosses communes. L'Eglise catholique congolaise avance pour sa part le chiffre de 3.000 morts et les Nations Unies n'écartent pas la possibilité d'une volonté génocidaire.

