Guinée: Conakry - Des nouvelles mesures pour lutter contre les embouteillages

En Guinée, le président Alpha Condé n'a encore rien dit sur ses intentions de modifier ou non la… Plus »

« Le président de la République a ordonné par décret la reprise de la circulation du train de banlieue. Comme nous sommes dans un gouvernement, nous évoluons dans un Etat de droit, il fallait régulariser la situation juridique de ce contrat entre la Guinée et l'opérateur », a-t-il indiqué en ajoutant que le ministre des transports est mieux placé pour en dire plus.

Parmi le plan d'urgence débattu au conseil des ministres existe aussi le plan du transport. Et à cela niveau, il a parlé du décret du président de la République pour la reprise du train Conakry express qui était en arrêt depuis plusieurs mois. Par la même occasion, le ministre de l'enseignement technique et professionnel a expliqué quelques raisons de l'arrêt du train.

« On a commencé la destruction des habitations qui sont mal construites. Qui sont dans les endroits où ils ne devaient pas être. Et ça va continuer », a-t-il promis. Ces mesures n'épargnent pas les étalagistes qui sont sur la voix publiques, ils vont également être déguerpis.

Dans quelques temps, les populations de Conakry n'auront plus à s'inquiéter aux problèmes d'embouteillages et d'inondations lors des saisons pluvieuses. Le gouvernement guinéen a pris des mesures pour lutter contre cette pratique.

Damantang Camara, ministre de l'enseignement technique et professionnel et porte-parole du gouvernement a lors de la réunion hebdomadaire du RPG samedi 15 juillet expliqué ces mesures dont l'application a déjà démarré.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.