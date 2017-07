Mauritanie: Poursuite de la grève des employés de Total

Autre point d'achoppement et pas des moindres : l'augmentation des salaires pour tous les employés. Cette condition est essentielle pour les représentants des salariés. De son côté, Total n'est pas disposé à lâcher du lest.

A contrario, Total se montre intraitable sur le sujet des retraites complémentaires. Les grévistes s'indignent que les prélèvements de leur épargne retraite soient imposables. Pas d'accord non plus sur le paiement des heures supplémentaires vivement réclamées au sein du personnel.

Aucune des sept requêtes posées sur la table par les grévistes n'a été accordée. Seule la question de la prime d'assiduité est prise en compte puisque Total a accepté d'étudier la question. Et pour cause, cette prime est inscrite dans la convention collective signée entre l'entreprise et ses salariés.

