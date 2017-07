Afrique de l'Ouest: Ouagadougou et Abidjan renforcent leur coopération en matière de sécurité

Débuté le 13 juillet dernier, le 6e sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC)… Plus »

La septième conférence des chefs d'Etat du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tiendra à Yamoussoukro en juillet 2018.

« La conférence s'est également félicitée du renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité par la signature d'un mémorandum d'entente de la coopération entre les services de la sécurité et des renseignements ainsi que des accords de jumelage entre les écoles militaires. Abordant le projet de réhabilitation du chemin de fer, la conférence a exprimé sa satisfaction pour la signature de l'accord entre le Burkina Faso, la République de la Côte d'Ivoire et Sitarail » a déclaré Alpha Barry, ministre burkinabè des Affaires étrangères de la coopération et des Burkinabè de l'extérieur.

Les présidents burkinabè et ivoirien se sont félicités de la qualité de la coopération qui existe entre les services de sécurité et de renseignements de leurs Etats.

A Ouagadougou, au Burkina Faso, la 6e conférence des chefs d'Etat burkinabè et ivoirien dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays s'est terminée mardi 18 juillet. Les deux gouvernements ont signé une dizaine d'accords dans le domaine de la sécurité, la défense, l'énergie et les transports. Les défis sécuritaires ont également occupé une partie des discussions. La conférence s'est engagée à prendre des mesures nécessaires pour lutter contre des pratiques anormales sur leurs corridors afin d'augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays. Les travaux de réhabilitation du chemin de fer démarreront au mois de septembre 2017.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.