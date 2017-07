Guinée: Quand certains artistes africains dérangent

En Guinée, le président Alpha Condé n'a encore rien dit sur ses intentions de modifier ou non la… Plus »

Des chanteurs comme Héritier Watanabe et Fally Ipupa, tout deux congolais, ont vu récemment leurs concerts annulés à Paris respectivement les 15 juillet et 22 juin après une manifestation d'opposant anti-Kabila.

A l'inverse, on trouve également de plus en plus d'artistes très connus qui chantent les louanges des gouvernants. Théodore Bamogo, alias Bamos, Président de l'amicale des artistes musiciens du Burkina, rappelle ainsi que l'artiste doit rester neutre.

