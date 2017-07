Cote d'Ivoire: L'ex-ministre Assoa Adou condamné à quatre ans d'emprisonnement

Finalement, la Cour balaie les chefs d'accusation retenus contre Assoa Adou et le condamne à quatre ans de prison pour une nouvelle infraction, celle de trouble à l'ordre public, une violation de la loi, explique l'un de ses avocats Maître Dadjé : « Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Trouble à l'ordre public n'a jamais existé dans l'arrêt d'accusation. Pour des raisons, je pense de pressions politiques, la Cour ne peut pas le laisser rentrer chez lui, on décide de le condamner. Mais il y a un problème, c'est que la Cour d'assises n'a pas compétence pour requalifier. Et là, je pèse mes mots. Mais, comme il fallait sauver la face de l'Etat de Côte d'Ivoire pour ne pas qu'ils aient honte, bien évidemment, il a été condamné pour troubles à l'ordre public ».

Pourtant, depuis l'ouverture du procès et jusqu'aux plaidoiries, la défense réfute les accusations. « Nous sommes dans un procès de l'imaginaire », déclame un premier avocat. « Où sont les preuves ? », renchérit un second.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.