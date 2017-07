Afrique: CAF Symposium/Hervé Renard - « Le foot africain doit progresser »

A l'ouverture mardi du Symposium de la CAF (Confédération africaine de football), Hervé Renard s'est penché sur les nombreuses réformes annoncées. le sélectionneur du Maroc ne voit notamment pas d'un mauvais oeil l'augmentation du nombre d'équipes devant participer à la CAN.

« Le football africain doit prendre un virage important. J'espère que ce sera le bon moment. On est tous fier du football africain mais il faut qu'il progresse.

On va donner notre opinion et j'espère que les décideurs prendront les meilleures propositions« , a confié le double vainqueur de la CAN (2012 avec la Côte d'Ivoire et 2012 avec la Zambie).

« Que plus de pays participent à une Coupe d'Afrique, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, encore faudrait que le nombre ne soit pas trop important. Il y aura toujours un temps d'adaptation.

On a vu pour la Coupe du monde. On ne peut pas faire l'unanimité. Et la chose la plus importante en Afrique, c'est avoir de bonnes infrastructures avec e bons terrains. De ce côté là, je fais confiance à la CAF et à ses membres pour qu'on progresse dans ce sens là« , a ajouté Renard.

De toute vraisemblance, la Coupe d'Afrique des nations va passer au mois de juin et juillet contrairement à janvier et février précédemment.

Et une augmentation du nombre de pays participants. L'Assemblée générale extraordinaire prévue à l'issue du Symposium devrait entériner toutes ces décisions.