Ile Maurice: Jocelyn Guitary Lacour - Ce potier des îles

Mais ces objets sont confectionnés sur commande uniquement. D'habitude, leur fabrication nécessite entre une et deux semaines, dépendant de leur hauteur et de leur largeur.

On y retrouve aussi des tableaux qui représentent différents insectes, des statuettes en trois dimensions, des cascades de jardin de différentes tailles et d'autres objets décoratifs.

À l'intérieur du magasin pullulent des objets en béton bien polis et cirés. Les visiteurs sont souvent surpris de constater comment des formes fabriquées avec du béton sont fixées sur les murs et au sol.

À Coromandel, devant le magasin Potier des îles, les gigantesques pots et les statuettes ne manquent jamais d'attirer les regards. Il n'est pas rare que des touristes en profitent pour se prendre en photo avec ces objets ou même avec le canon qui date du 18e siècle.

Pour preuve, depuis 2002, la société Dream Construction, dirigée par son fils et son épouse, jouit d'une bonne réputation dans la construction d'appartements, de campements et de maisons et de décoration intérieure et extérieure. Cependant, le projet personnel de Jocelyn est la création de nouvelles sculptures géantes pour embellir Maurice et ses ronds-points.

En 2000, avec le support de sa femme, Jacqueline, et son fils, Clarel, il se met à fabriquer des pots de trois mètres avec couvercles et manches cirés de différentes couleurs. Pour Jocelyn, l'avènement du béton ciré a changé la donne en ce qui concerne la décoration.

Jocelyn est le seul maçon à Maurice qui ne se sert d'aucun moule pour ses créations en ciment. Il explique que le ciment est une matière alliant composés de calcaire et argile, qui durcit sous l'effet de l'eau et ne pose aucun problème pour créer les formes.

Étant très doué en maçonnerie, il fait appel à son imagination et à sa créativité et finit par utiliser le ciment comme de la pâte à modeler pour créer des formes géométriques. «Ou koné, pou ou sot pli bien ou bizin rekilé», admet le maçon sculpteur.

L'homme de 61 ans s'inspire et se sert du béton et de la pierre liquide pour créer des pièces en trois dimensions.

