Ile Maurice: Contrat de MT - «La chance m'a souri», dit Chocken

Sadaven Chocken n'a pas tardé à réagir. Suivant l'article de l'express révélant que sa compagnie a raflé un contrat de Mauritius Telecom (MT), l'agent du MSM de la circonscription n°8 (Saint-Pierre-Quartier-Militaire) a tenu à se défendre. La chance, clame-t-il, lui a souri. «Ni mon parti ni mon leader, Pravind Jugnauth, ne m'ont fait de cadeau.»

Et puis, souligne l'agent du MSM, «je n'ai obtenu qu'un petit contrat de Rs 541 000 de MT». Contrat obtenu par Perfect Jobs Co. Ltd après la victoire de l'alliance Lepep aux élections législatives de 2014.

«J'ai les permis nécessaires et j'ai suivi toutes les procédures avant d'obtenir ce contrat. Mon offre a été retenue car elle était la moins chère», insiste Sadaven Chocken.

Il fait, du reste, ressortir que ledit contrat consistait à «repeindre cinq bâtiments de la compagnie étatique en deux mois et demi».

Des bâtiments qui se trouvent à Dagotière, Bel-Air, Trou-d'EauDouce, Quatre-Sœurs et Deux-Frères. L'unique actionnaire et directeur de Perfect Jobs Co. Ltd raconte s'en être tiré avec un «profit» de Rs 50 000 après l'achat des matériaux et après avoir payé les ouvriers.

«D'autres personnes ont décroché des contrats plus importants que moi de MT»

D'ailleurs, ajoute Sadaven Chocken, ce n'est pas vraiment un «profit». Mais plutôt «mes deux mois de salaire». Il fait remarquer : «Je n'ai rien fait de malhonnête. D'autres personnes ont décroché des contrats plus importants que moi de MT. Pourquoi ce n'est que moi qui suis visé ?»

Des contrats, il en a décroché d'autres. Il en a perdu aussi. Les services de sa compagnie, indique-t-il, ont été retenus par le conseil de district de Rivière-du-Rempart, pour tondre le gazon contre un paiement de Rs 4 000. Sadaven Chocken dit avoir participé à des appels d'offres du conseil de district de Moka à plusieurs reprises, mais qu'il n'a rien décroché.