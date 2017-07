Congo-Brazzaville: Risque élevé d'abstention pour les élections congolaises

"On vote dans ce pays depuis 1958, mais rien ne change. Tous les quartiers de Brazzaville ont les mêmes problèmes. Cette fois-ci, je n'irais pas voter, et même ma famille aussi", affirme un jeune du quartier Plateau des 15 ans.

Les quelque 2 millions d'électeurs pour ces scrutins sont divisés sur la question d'aller ou pas voter ce dimanche. Les partis de la majorité et de l'opposition ont aligné des candidats. Il s'agit des principales formations de l'opposition dont l'UPADS qui incarne de l'opposition parlementaires et le Yuki de Guy Brice Parfait Kolelas. Ces derniers estiment qu'il faut lutter au sein des institutions plutôt que dans la rue.

Au Congo-Brazzaville, une frange de l'opposition et la société civile ont appelé au boycott des élections législatives et locales du dimanche 16 juillet, en solidarité avec la région du Pool.

