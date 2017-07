Burkina Faso: 6e Conférence au sommet du TAC - 11 nouveaux accords signés

Débuté le 13 juillet dernier, le 6e sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a connu son épilogue hier, 18 juillet 2017, par la signature de 11 Accords bilatéraux par les Premiers ministres burkinabè Paul Kaba Thiéba et ivoirien Amadou Gon Coulibaly et les ministres concernés.

La cérémonie s'est déroulée dans la salle de Conférences de Ouaga 2000, en présence des deux chefs d'Etat, Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara, de leurs délégations, des présidents d'institutions et du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso.

A l'occasion, les deux chefs d'Etat ont réaffirmé leur volonté de travailler à la mise en œuvre des Accords signés et de renforcer la coopération entre l'axe Ouaga-Abidjan.

La 6e Conférence au sommet du TAC entre le Burkina et la Côte d'Ivoire a accouché de 11 nouveaux Accords bilatéraux portant sur divers domaines dont la défense, la sécurité, l'énergie électrique, les infrastructures ferroviaires, le transport, etc.

La signature de ces Accords, celle du rapport du Conseil conjoint de gouvernements, le communiqué conjoint et les déclarations des deux chefs d'Etat, Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara, ont constitué les derniers actes forts de la 6e conférence au sommet du TAC entre le Burkina et la Côte d'ivoire.

Pour donner plus d'espoir à leurs peuples respectifs, les deux présidents ont réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour la mise en œuvre réussie des Accords signés afin d'obtenir des résultats concrets sur le terrain. Dans son adresse, le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a salué l'esprit de fraternité et de solidarité empreint de convivialité qui a marqué les échanges.

De son point de vue, ce sommet a été une excellente plateforme pour explorer et défricher de nouveaux domaines de coopération, démontrant ainsi la volonté commune des deux dirigeants d'aller toujours et encore plus loin pour mieux servir les intérêts de leurs populations respectives. Selon le président du Faso, la ferme détermination et l'engagement des deux pays à travailler ensemble et en parfaite symbiose restent, hier comme aujourd'hui, intacts.

« Plus qu'une ambition, c'est l'expression d'une volonté politique clairement affichée et assumée en toute responsabilité », a soutenu Roch Marc Christian Kaboré qui a dit espérer qu'à la 7e Conférence au sommet, ils auront des résultats plus palpables à montrer aux populations des deux pays.

Il s'est réjoui de la qualité des relations qui existent entre son pays et la République de Côte d'Ivoire, entre les deux gouvernements et entre eux, chefs d'Etat. Toute chose qui augure du renforcement de la coopération qu'il sied de densifier aussi bien sur le plan commercial que sur le plan des échanges entre le Burkina et la Côte d'Ivoire.

Il a félicité les deux chefs de gouvernement qui, à son avis, ont su donner l'impulsion requise pour la réussite de ce 6e sommet. Il a aussi adressé ses félicitations aux ministres en charge des Affaires étrangères pour la qualité de la coordination et l'organisation des travaux.

Les autres ministres et experts ont aussi été félicités ainsi que les partenaires au développement qui, a-t-il dit, se sont engagés à accompagner les deux pays dans la mise en œuvre des projets d'intégration.

Intervenant à son tour, le président ivoirien, Alassane Ouattara, a aussi relevé la qualité des travaux et des échanges. Il a qualifié ce sommet d'excellent et a noté avec satisfaction le niveau d'exécution des décisions et recommandations des précédents TAC. Il s'est réjoui des progrès réalisés dans divers domaines.

Pour le président Ouattara, les résultats auxquels ils sont parvenus démontrent la volonté des deux pays et des deux gouvernements d'œuvrer de concert afin de parvenir à une coopération dynamique et mutuellement bénéfique. Selon le président ivoirien, leur détermination commune à renforcer davantage l'axe de coopération Yamoussoukro-Ouagadougou a été réaffirmée à travers les résultats de cette 6e Conférence au sommet du TAC.

Et les deux gouvernements doivent, a-t-il signifié, redoubler d'efforts en vue d'atteindre dans les meilleurs délais, leur objectif qui est d'offrir un cadre de vie amélioré et sécurisé aux populations des deux nations.

Il a souligné la nécessité de travailler à renforcer le TAC qui est une idée noble de leurs prédécesseurs, car la Côte d'Ivoire et le Burkina ont beaucoup de choses en commun. Il a réaffirmé l'engagement de son pays à rendre plus concrets les réalisations et les résultats des conférences au sommet.

L'arrêt d'un calendrier de mise en œuvre qui a été décidé au cours de ce 6e sommet est, à son sens, important, car à l'occasion du prochain sommet, ils pourront dire aux populations : « nous avions fait telles promesses et voici les résultats que nous avons obtenus ».

Il a salué l'efficacité des deux gouvernements, car beaucoup de choses ont été faites en une seule journée et ce, grâce à la bonne préparation du sommet par les ministres et les experts.

Pour lui, si les sommets de l'Union africaine pouvaient être comme le TAC,... Il a promis la même efficacité au prochain sommet qu'organisera son pays, en juillet 2018 à Yamoussoukro.

A l'ouverture des travaux, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a souligné l'importance de ce 6e TAC qui constitue, dira-t-il, une tribune idéale pour approfondir les échanges, tracer les nouveaux sillons d'une coopération ivoiro-burkinabè que les deux pays veulent plus solide, dynamique et concrète.

Bâtir des nations démocratiques, paisibles et prospères

Pour le président burkinabè, la coopération avance et se nourrit de la volonté commune des deux chefs d'Etat de bâtir pour leurs populations respectives des nations démocratiques, paisibles et prospères.

Aussi, a-t-il salué la mise en œuvre du TAC qui permet de réaliser des progrès dans plusieurs secteurs clés de développement tels que les infrastructures routières et ferroviaires, énergétiques, la diplomatie, la libre circulation des personnes et des biens, etc.

Il n'a pas manqué de saluer le travail accompli par les experts et les ministres des deux pays. Tous ces efforts concourent à renforcer l'efficacité des deux gouvernements dans l'exécution de leurs engagements communs. Selon le président Kaboré, pour atteindre une satisfaction maximale des efforts d'intégration et de coopération, ils ont besoin de paix et de stabilité dans leurs pays respectifs.

D'où la nécessité et l'urgence, a-t-il relevé, d'œuvrer à dissiper ce climat d'insécurité qui fait peser de graves menaces sur leurs efforts de développement. Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de gagner le combat contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée, les trafics illicites de tous genres et toutes les formes d'extrémisme.

« Les peuples burkinabè et ivoirien partagent légitimement de fortes attentes vis-à-vis du Traité d'amitié et de coopération, singulièrement des conclusions de la présente session. Il est de notre devoir de les satisfaire pour faire du couple ivoiro-burkinabè le moteur de l'intégration sous-régionale et un exemple de réussite pour nos populations », a-t-il soutenu.

Roch Marc Christian Kaboré a félicité la Côte d'Ivoire pour son élection, le 2 juin 2017, comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations-unies pour la période 2018-2019 et lui a traduit le soutien de la nation burkinabè.

Et le président Alassane Ouattara de le rassurer que son pays accomplira au mieux sa mission, en comptant sur le soutien du Burkina qui a une expérience en la matière. Pour le président ADO, le TAC est un puissant levier de coopération et de développement.

Et de souligner que le TAC a atteint sa maturité et doit, de ce fait, permettre le parachèvement des projets et la mise en œuvre de ceux retenus depuis 5 ans.

Il a surtout plaidé pour plus d'engagement et de célérité dans la réalisation des différents projets que sont, entre autres, la réalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la fourniture d'hydrocarbures et d'énergie électrique au Burkina. Il a traduit sa disponibilité à mener à bien les décisions issues de cette 6e Conférence au sommet du TAC.

Il n'a pas occulté les défis auxquels son pays et le Burkina doivent faire face. Il s'agit, entre autres, de l'immigration clandestine, du réchauffement climatique.

Tout en se réjouissant de l'accueil chaleureux dont sa délégation et lui ont bénéficié et de la bonne organisation du 6e TAC, le président ADO a invité son homologue burkinabè et son peuple à prendre part aux Jeux de la Francophonie que son pays accueille bientôt.