Cameroun: Un camerounais répond violemment à Emmanuel Macron

Le camerounais Joël Teubissi Noutsa, ancien élève de l'École Nationale d'Administration de Paris, cette école de laquelle est issu le président français, vient de lui répondre, suite à ses déclarations polémiques lors du récent sommet du G20.

Une réponse magistrale qui revient sur des détails qu'a tendance à oublier le jeune chef de l'état français.

Mon cher Emmanuel, J'ai appris avec consternation dans les médias les propos désobligeants, empreints de mépris, de sarcasme et de racisme, que tu as prononcés à l'égard de mon continent. Dois-je te rappeler que lorsque tu sollicitais le suffrage de ton peuple, tu as qualifié le colonialisme de « crime contre l'humanité » lors d'un séjour en Algérie. Certainement dans l'objectif de rallier l'électorat français d'origine maghrébine et africaine. Quoique, entre les deux tours, sachant pertinemment que tu serais élu, tu t'es ravisé en parlant de « crime contre l'humain ». Il me souvient également que tu mettais en avant le choix de l'Ambassade de France au Nigeria comme lieu de stage lors de tes études à l'Ena, comme pour faire croire à cet électorat que tu souhaitais le connaitre, bien avant d'aspirer à la Magistrature suprême.

Cependant, à peine élu, et surtout depuis que tu dînes régulièrement avec le nabot qui nous avait insultés à Dakar, tu es devenu moqueur et véhément à notre égard. Il y a encore quelques semaines tu te moquais de nos frères comoriens, dont la Présidence de la République a qualifié ton écart de langage sur les Kwassa-kwassa « d'inconsidéré (... ) et à mettre sur le compte de (ta) jeunesse ». Tes excuses sont d'ailleurs toujours attendues. Aujourd'hui tu expliques à la face du monde, en plein sommet du G20, que le sous-développement de l'Afrique est « civilisationnel ». Que c'est parce que nous sommes « des cultivateurs de chanvre indien ; des guerriers belliqueux, corrompus, incompétents et inaptes à la démocratie ... des trafiquants d'êtres humains et de biens culturels ... et des fornicateurs invétérés, au point d'avoir entre 7 et 9 enfants par femme... »

Mais tu as oublié de te poser les bonnes questions, comme celles de savoir qui sont les plus grands consommateurs de chanvre indien, fabricants d'armes, trafiquants en tout genre, esclavagistes, corrupteurs et exploiteurs ? Mon cher Emmanuel, si le cannabis a d'abord été qualifié de chanvre « indien » et pas « africain », c'est bien qu'il a commencé à être cultivé quelque part, là-bas en Asie. Etant donné que mes ancêtres n'étaient pas de grands navigateurs, on peut subodorer que ce sont les tiens qui l'ont importé sur notre continent. L'histoire nous raconte même que l'opium, son cousin germain, a été implanté en Chine par ta cousine la Grande Bretagne pour fragiliser ce peuple. Tu as bien dit « guerriers belliqueux, corrompus, incompétents et inaptes à la démocratie », dois-je te rappeler que tes aïeux ont instrumentalisé et armé les guerres les plus sanglantes sur mon continent et favorisé la plupart des coups d'état violents.

Qui finance les groupes terroristes, dont AQMI, BOKO HARAM et le MUJAO ? Qui a tué Khadafi, qui était l'ultime rempart de notre sécurité et le moteur de notre développement ? Qui a ourdi l'assassinat des héros de la lutte pour l'indépendance (Um et consorts) et des présidents en exercice (Olympio, Boganda, Tombalbaye, Ngouabi, Sankara, Ntaryamira, Habyarimana, etc.), qui souhaitaient simplement s'affranchir de l'hégémonie de l'Etat français ? Qui a fait partir certains chefs d'Etat du pouvoir, à l'instar des présidents Gbagbo et Lissouba, qui gênaient les intérêts de l'Etat français ? Qui soutient les régimes africains les plus incompétents et dictatoriaux, depuis les années d'indépendance ? Qui, par des accords de défense léonins, a fait main basse sur nos matières premières ? Qui nous rendra les mallettes d'argent qui ont circulé dans les réseaux françafricains ? Pourtant, pour avoir été scolarisé avec des africains, qui sont d'ailleurs membres de ton mouvement En marche, tu es censé connaitre la qualité des hommes de ce continent. Tu nous as qualifiés de « trafiquant d'êtres humains et de biens culturels », j'aimerai que tu me dises le fonds de ta pensée, concernant l'esclavage du peuple noir pendant plus de trois siècles, la colonisation qui a duré près d'un siècle et le néocolonialisme et le paternalisme qui perdurent.

Mes ancêtres n'ont aucun mémorial en France, pas même une stèle ! Alors qu'ils se sont battus pour les idéaux d'égalité et de fraternité que tu foules au pied par tes propos. D'où proviennent les reliques africaines précieusement conservées au Musée du Louvre et dans les musées français, qui en font le rayonnement ? Le comble, c'est quand je t'ai entendu dire que les milliards d'euros que vous déversez chez nous ne changeront rien à notre condition, tant que nos femmes continueront d'avoir entre 7 et 9 Enfants.

Cher Emmanuel, pour le coup tes statisticiens se sont fourvoyés car, le taux de fécondité en Afrique s'élevait à 4,7 enfants par femme en 2016. Même en 1950, il était de 6,5 enfants par femme. Ce rappel étant fait, permets-moi de faire deux commentaires à ce sujet. Le premier sur le volume de l'aide internationale et ensuite sur la démographie. Tes prédécesseurs avaient arrêté le seuil annuel de l'aide internationale des pays riches, en faveur des pays pauvres, à 0,7% du Produit national brut (PNB), parce qu'ils estimaient à raison que vous deviez payer pour le tort que vous nous aviez fait subir, en spoliant nos richesses et en nous volant nos valeureux guerriers pendant 400 ans. Que ce soit la France, ou sa cousine la Grande Bretagne, puissances colonisatrices, vous n'avez jamais atteint 0,4% de votre PNB. Et que dire de votre aide, quand elle nous parvient ? Lorsqu'elle est sous la forme d'infrastructures, ce sont vos entreprises qui gagnent les marchés à des prix trois fois supérieurs au coût nécessaire pour les réaliser. Ce sont vos compatriotes qui sont recrutés à des niveaux supérieurs, avec des salaires exorbitants. C'est votre matériel qui est utilisé. Lorsqu'elle est sous la forme de bourses, c'est dans votre économie que les étudiants dépensent l'argent reçu, etc. Je t'aurai bien conseillé quelques études qui mettent en exergue les effets négatifs de l'aide sur nos économies, mais je ne doute pas que tu les ais en ta possession.

Sur le nombre d'enfants, comme je l'ai dit plus haut, tes chiffres sont faux et ton analyse fragile. Tu devrais pourtant savoir, et c'est inscrit dans le séminaire de Géopolitique que tu as dû suivre à l'Ena ou à Sciences po, que la population est un facteur de richesses et fait partie des cinq attributs de la puissance, cf la Chine, l'Inde, le Nigeria, etc. Tu as dû certainement zapper ce cours, trop occupé à faire mumuse avec Brigitte.

Tiens, justement, Brigitte, parlons-en. Personne en Afrique ne te fait le reproche d'avoir cocufié un homme qui avait l'âge d'être ton père ⎼ qui t'a d'ailleurs aimablement accueilli sous son toit ⎼ avec une femme qui a l'âge d'être ta mère ? Certains diront que c'est indécent ou te qualifieront de traitre, mais c'est ton choix et je le respecte ! Des mauvaises langues affirment même qu'elle te servirait de paravent pour, comme Philippot, exprimer tes orientations sexuelles. Certains diront que tu es pervers, ou que cette orientation sexuelle est « civilisationnelle », mais je m'en garderai bien. Que dire donc de ton libre choix de ne pas procréer ? Là encore, je me garderai bien de fouiner dans tes sous-vêtements, mais de grâce, laisses ceux de nos mères tranquilles !!! Le plus drôle dans cette histoire c'est de voir la frénésie avec laquelle certains compatriotes et frères africains se délectent de tes propos condescendants et paternalistes, cherchant à noyer le poisson ou à en minimiser la portée.

Certains le faisant naïvement, dans le but de ne pas égratigner leurs amis français, ou le souvenir de leur séjour en France ; tandis que d'autres, plus pervers, réagissent de la sorte de manière à préserver leurs « intérêts ». J'ai des amis français, de très bons amis d'ailleurs et j'ai un souvenir ému de mon court séjour dans ce pays. Donc, je n'ai aucunement de problème ni de haine vis-à-vis des Français, mais plutôt avec l'Etat français dont nous ne supportons plus le mépris et l'inculture de ses dirigeants, notamment en ce qui concerne l'histoire de l'humanité.

Très cher Emmanuel, tu devrais savoir que la pauvreté comme la richesse à l'échelle individuelle, nationale ou continentale sont cycliques ! L'Afrique a un jour régné sur le monde, souviens-toi, et son tour reviendra. Aussi, en toute fraternité, je t'invite à te repentir de tes propos et à nous présenter tes excuses afin que cette génération ne grandisse pas avec pareille humiliation.

En effet, quand notre tour adviendra, il ne plairait à personne que la même graine de revanche, qui a animé tes cousins germains allemands suite à l'humiliation de Nuremberg, n'ait germé dans les consciences de 2 milliards de noirs. Te voilà prévenu !

Bonne fête nationale. Ton condisciple africain

