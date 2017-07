Burkina Faso: Lecture RFI à Avignon - «Les sans... » d'Ali Kiswensida Ouédraogo (Burkina Faso)

Débuté le 13 juillet dernier, le 6e sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC)… Plus »

Après un diplôme universitaire den technologie solaire en 2008, il se consacre à sa carrière d'artiste, et prend part à des ateliers d'écritures auprès d'autres auteurs et metteurs en scène tels que Aristide Tarnagda, Moïse Touré et participe au Laboratoire ELAN des Récréâtrales, festival où il crée Les sans... en novembre 2016 sous la direction de Freddy Sabimbona.

Né en 1984 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Ali Kiswensida Ouédraogo a commencé sa carrière d'artiste en 2002 au théâtre au Burkina Faso. Tout au long de ses études, il participe à des créations de spectacles comme comédien et à des formations dans le domaine de l'écriture et du jeu d'acteur.

