Cameroun: Emprisonné, Ahmed Abba reçoit un prix pour la liberté de la presse

C'était vraiment un des journalistes les plus respectés de la région et pour lui, ce sont des charges de terrorisme qui font qu'il reste aujourd'hui en prison à Yaoundé, explique Kerry Paterson du Comite de protection des journalistes.

Depuis, il a été condamné à dix ans de prison pour blanchiment du produit d'un acte terroriste et il attend aujourd'hui son procès en appel et a pour l'instant été condamné simplement pour avoir fait son travail de journaliste.

L'organisation américaine a distingué quatre journalistes dans le monde : une Mexicaine qui travaille sur les liens entre le parti au pouvoir et le crime organisé, une Yéménite exilée en Suède qui dénonce les violations des droits de l'homme dans son pays, un reporter thaïlandais et le correspondant de RFI en langue haoussa au Cameroun.

