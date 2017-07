Burkina Faso: Un sit-in Impôts et Trésor - Pour que l'État ne s'assoie pas ... sur ses engagements

On se souvient qu'un accord « sous le manteau » avait été signé au bout de moults concertations, comme nous le mentionnions dans notre édition du 29 mai 2017, entre le Syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina (SATB) et le gouvernement. Cet accord marquait la fin d'une série de grèves.

Les menaces pesant sur le non -respect des clauses ont poussé le SATB et le Syndicat national des agents des impôts et des domaines (SYNAID) à monter de nouveau au créneau, lors de sit-in prévus du 18 au 21 juillet prochain.

Mardi matin dans la capitale, une cohorte de CRS ceinturait le Centre général des impôts et priait les passants d'en dégager l'entrée.

Au lendemain des tensions ayant éclaté sur le parvis entre forces de l'ordre et manifestants, l'ambiance n'était pas bon enfant. Un curieux, posté au dehors, nous confiait même, avant de prendre la poudre d'escampette, avoir reçu des menaces des policiers.

Décidés à enquêter sur le dernier épisode en date des contestations syndicales du Trésor et des Impôts, nous sommes parvenus, armés d'une carte de presse, à nous frayer un chemin. Des bruits de couloirs s'empressent de nous plonger dans les intrigues de palais.

Nous saisissons au vol les mots d'un fonctionnaire qui semble faire part à deux officiers, des luttes d'influence opposant les syndicats. Leur empruntant le pas discrètement jusqu'au secrétariat de la Direction, nous attendons quelques minutes le retrait de l'escorte rapprochée.

Un accueil, aussi poli que muet, nous sera réservé au bureau du directeur général des impôts. En raison des instructions reçues, Adama Badolo préfère laisser au ministre des Finances, de l'Economie et du Développement, le soin de nous informer des tenants et des aboutissants du problème : un sit-in de quatre jours décrété soudain par les organisations syndicales du Trésor et des Impôts, du mardi 18 au vendredi 21 juillet.

Impossible pour l'heure de connaître le nombre de frondeurs. Néanmoins, le dirigeant se voulait rassurant sur la capacité institutionnelle à encaisser le coup. « Contrairement aux sit-in passés - a-t-il affirmé - les bureaux restent ouverts.

Ils encaissent ». Des dispositions prises pour sécuriser les locaux, les agents et les visiteurs, les ont amenés a tenir à la Bourse du travail le meeting initialement prévu au siège. Nous y mettons le cap sans tarder.

Fonctionnaires à l'arrêt, revendications vent debout

Une ruche où le miel se tarit. Voilà ce à quoi ressemblait la Bourse du travail hier, assiégée par plusieurs centaines d'abeilles ouvrières de la fiscalité, en position assise.

De cette façon, de nombreux fonctionnaires entendaient protester, n'en déplaise au ministre de la Communication, Remis Dandjinou, ayant tenté de les en dissuader à travers un communiqué diffusé sur la RTB. Mais contre quoi au juste s'insurgent-ils?

Pour en savoir davantage, nous sommes orientés vers le Bureau national du Syndicat national des impôts et des domaines (SYNAID).

Son secrétaire général, Nongo Grégoire Traoré, prend la parole et nous éclaire sur l'origine du mouvement social, notamment la plateforme minimale revendicative adressée au Premier ministre, commune à 6 syndicats, dont les plus importants sont le SYNAID et le Syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina (SATB).

Des pourparlers menés avec le gouvernement jusqu'au 13 juillet portaient sur deux points essentiels: la mise en œuvre des protocoles d'accord et arrêtés sur la répartition des Fonds commun, d'une part, et le départ des différents directeurs généraux, d'autre part, pour garantir le bon fonctionnement de nos institutions.

À ce propos, Nongo Grégoire Traoré a précisé qu'en 43 ans de fonctionnement, son organisation n'avait pas coutume de demander le départ des chefs.

Cependant, « quand le responsable constitue un blocage à l'avancée du travail chacun doit prendre ses responsabilités ». Avis donc aux intéressés : Adama Badolo au sein des Impôts et Abraham Naby Ouattara à la tête du Trésor.

Des 59 thèmes initialement débattus, 10 ont été retenus bien que la déclaration du gouvernement se concentre sur la question du Fonds commun.

Or « aucun point n'a été satisfait entièrement », a déclaré le secrétaire général du SYNAID. Le délai de fin juin pour occuper des bâtiments modernes a été dépassé.

En attendant, « des services qui devaient occuper leurs locaux croupissent toujours dans des infrastructures vétustes».

Nongo Grégoire Traoré a également rappelé que la sécurité laissait à désirer puisque divers services ont été cambriolés. Par ailleurs, il a certifié que les plans de carrière n'avaient pas encore été adoptés.

Enfin, le dirigeant syndical a défendu la nécessité du statut d'autonomie, argumentant comme suit : « Fonds commun et statut particulier sont liés. Le Fonds commun, on le donne aux travailleurs, car il n'existe aucune loi qui organise cela.

C'est pour éviter que l'on s'entre-déchire qu'on a demandé le statut autonome pour définir les motivations financières. À ce rythme un agent de catégorie E pourra se plaindre d'être traité différemment qu'un autre de catégorie A. »

Ta bourse ou la grève?

Nous quittons la Bourse du Travail pour rejoindre la Direction générale du Trésor afin de constater si la consigne de grève a eu du succès. Fermés, la plupart des guichets de l'agence comptable, à l'image d'urnes scellées, expriment le vote des absents révoltés.

Nul retrait d'argent n'est possible. Certains usagers que nous croisons durant notre visite s'en plaignent. Depuis de longues heures déjà, une dame guette le retour des grévistes. « Ils n'ont qu'à s'entendre - s'impatiente-t-elle - ça paralyse le travail ».

Un chauffeur du ministère des Infrastructures, Ali Kambou, se livre, quant à lui, à une critique beaucoup plus acerbe de la conduite des fonctionnaires rebelles, faisant fi des difficultés traversées par le pays: « Que les premiers responsables du pays revoient leur copie.

Les revendications sont nombreuses. Le gouvernement a satisfait la moitié des doléances des frondeurs. Les faveurs dont ils bénéficient, certains dans d'autres ministères n'en bénéficient pas. Les gens souffrent, mais eux, ils revendiquent infiniment. Pourtant, tout le monde chante partout qu'il n'y a pas d'argent », a-t-il conclu.

Nonobstant, une poignée de gardiens des deniers publics était toujours en service. Leur regard circonspect défie notre tentative d'approche : « Ah bon, il y a grève ? Nous, on travaille, demandez aux gens dehors ».

Pour dévisager le revers de la pièce, il nous suffit de contourner l'édifice. À l'arrière, se tient un nouveau sit-in, réunissant les plaignants de la financières.

Nous nous entretenons avec Séni Kouanda, le leader de la SATB. Il s'emporte contre la vision simplificatrice de leur combat, tendant à le réduire à sa dimension sonnante et trébuchante.

Aux côtés de ses camarades, le militant plaide pour l'équité et une plus grande transparence fiscale et administrative « contre le tripatouillage de fonds ».

Vu sous cet angle, les protestations revêtent effectivement une toute autre épaisseur, que celle de vouloir seulement faire en sorte que le gouvernement débourse de l'argent.

Les syndicats dénoncent une stratégie consistant à « semer la graine de la division »

En guise de riposte, le gouvernement a, selon les syndicats du Trésor et des Impôts, élaboré une stratégie pour diviser les frondeurs. « Après la signature du protocole d'accord, ils ont monté des groupuscules d'agents qui affrontent le syndicat, l'organisation authentique, en insinuant qu'il n'y a eu aucun accord », a expliqué le secrétaire général du SYNAID, Nongo Grégoire Traoré. Selon ce dernier, hier matin des chauffeurs ont été armés pour attaquer les travailleurs ; les forces de défense et de sécurité présentes sur les lieux peuvent en témoigner.

Les syndicalistes décrient donc une volonté politique de déstabiliser et d'orchestrer une scission entre les travailleurs. La création ex nihilo de syndicats serait, par conséquent, vouée à « semer la graine de la division », pour mieux asseoir un statu quo. Or les syndicats entendent recentrer sans cesse le débat sur la légitimité et la satisfaction de leurs revendications.

« Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes là », a déclaré Séni Kouanda, déterminé pourtant à continuer jusqu'à obtenir gain de cause.

Concernant de potentielles sanctions, Nongo Grégoire Traoré a coupé le nœud gordien en faisant front : « Participer à un sit-in d'un mouvement syndical, réunir les travailleurs pour les informer est-ce mauvais ? Si sanction il y a, nous les leaders, nous assumerons ».