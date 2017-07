Congo-Kinshasa: Assassinat des experts onusiens au Kasaï - Graves zones d'ombres

Le procès des assassins présumés des experts onusiens Zaida Catalan et Michael Sharp a repris le lundi 17 juillet 2017 à Kananga sur un faux rythme. A ce stade, un constat malheureux est fait par les familles des victimes et leurs Etats d'origine (Suède et Etats-Unis d'Amérique) à savoir l'absence prolongée des témoins de premier plan.

Il s'agit notamment du Major Mbuara Issa, commandant des opérations au Kasai au moment de l'exécution sommaire des deux experts de l'ONU qui enquêtaient précisément sur les violences dans l'espace kasaïen et qui semblaient avoir réuni une abondante documentation à ce sujet.

Depuis l'ouverture du procès, l'homme est insaisissable. Aux dernières nouvelles, des sources militaires le donnent pour muté à Tshikapa. Géographiquement, il n'est pas loin de Kananga et si l'Auditorat militaire de garnison le veut, son transfert au lieu des audiences ne serait qu'une question d'heures.

Quant à Jean Bosco Mukanda, ancien enseignant converti en à la radio du député national Clément Kanku, un autre suspect déchu son immunité parlementaire à la suite d'une requête du Général de la République qui s'apprête lancer des judiciaires contre lui, d'aucuns le considèrent comme l'une des maîtresses du dossier. C'est lui, en effet, qui était le premier annoncer l'assassinat de Zaida Catalan et Michael Sharp à l' tant nationale qu'internationale. C'est également lui qui avait des révélations fracassantes aux Nations Unies, aux FARDC ( Armées de la République Démocratique du Congo), aux Ong nationales qu'internationales ainsi qu'aux médias au sujet circonstances exactes de la mort atroce des deux experts onusiens.

Jean Bosco Makanda était allé jusqu'à la localisation de leurs mutilés, soutenant au passage avoir vu, de ses propres yeux, la coupée de la Suédoise, et portant des accusations graves contre milices locales Moyo-Musuila et Mulumba-Muteba, auxquelles il imputé la responsabilité du double crime.

Interpellé à deux reprises par la justice militaire, ce témoin toujours en liberté et absent aux audiences qui se déroulent Kananga. Pourtant, un des prévenus,le soldat Evariste Ilunga, qui très visible dans la vidéo montrant la scène de l'exécution de Catalan et Michael Sharp, réclame Jean-Bosco Mukanda à cor et à cri,

le considérant comme un témoin à décharge capable d'apporter la irréfutable de sa non participation à l'assassinat des deux experts l'ONU.

Beaucoup se demandent, au vu de ces troublantes zones d'ombres, s' sera possible à la justice militaire congolaise de faire éclater vérité dans le procès en cours à Kananga. Le doute est d'autant que les principaux témoins, qui devaient éclairer les chargés du dossier, restent dans l'ombre. L'auditorat militaire de garnison de Kananga se trouverait-il dans l'impossibilité de atteindre et une main noire les protégerait-elle ?

En tous les cas, premier couac était enregistré dès le départ dans le dossier, l'opposition du gouvernement congolais à la demande d'une internationale formulée par le Haut Commissaire des Nations Unies Droits de l'Homme, les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et Suède, les familles des victimes ainsi que plusieurs organisations gouvernementales aussi bien nationales qu'étrangères.

Le flou entoure le procès des assassins présumés de Zaida Catalan et Sharp n'est pas pour dissiper les soupçons de complicité qui sur des autorités congolaises, d'autant que la même opacité observée dans la gestion, par Kinshasa, du dossier des massacres milliers de civils dans le Grand Kasaï, dans un contexte qui n'est loin du génocide.