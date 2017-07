Burkina Faso: Malnutrition des enfants - L'ordonnance « mielleuse » d'Alioune Mbaye

Nous avons reçu ce feedback d'un lecteur et avons jugé important de le partager avec vous cette semaine. Par cet écrit, Alioune Mbaye, qui se présente comme un technicien et consultant apicole indépendant résidant à Koudougou, partage ses connaissances relatives aux vertus du miel sur la santé, particulièrement son utilisation dans la lutte contre la malnutrition et d'autres affections de l'enfant.

Se disant simple observateur des produits de la ruche, domaine dans lequel il travaille depuis 27 ans, Alioune Mbaye, souhaiterait que ces informations soient prises en compte par les acteurs de la lutte contre la malnutrition.

« Je ne suis ni médecin, ni thérapeute. Je suis un simple observateur de l'effet des produits de la ruche (miel, propolis, pollen... ) sur l'être humain surtout sur les enfants.

J'ose espérer que cette modeste contribution apportera des données à tous ceux ou celles qui luttent contre le fléau de la malnutrition », fait-il remarquer.

Traduisant notre gratitude à ce grand lecteur de Carnet de Santé, pour sa précieuse contribution, nous espérons que d'autres lui emboîteront le pas, cela pour une animation plus interactive de la rubrique.

Au Burkina Faso, il est regrettable de constater que dans beaucoup de régions, la malnutrition et les carences alimentaires frappent pratiquement toutes les couches sociales.

Bien que souvent, les troubles sociopolitiques en constituent une cause, la méconnaissance, la mauvaise exploitation et utilisation des ressources naturelles alimentaires, n'en demeurent pas moins un facteur aggravant.

Le rôle de l'abeille dans la sauvegarde de notre environnement est mal connu par les populations qui ignorent l'effet pollinisateur du travail des abeilles sur les cultures.

Le Burkina Faso, pays sahélien, avec des productions céréalières chroniquement déficitaires liées aux aléas agro-climatiques, se trouve malheureusement dans cette situation.

La production de l'aliment phare de la ruche (le miel), un des produits forestiers non ligneux (PFNL) très anciennement connu des sociétés traditionnelles qui pourrait fort bien relever la qualité nutritive de l'alimentation des populations, reste traditionnelle et très limitée bien que la population d'abeilles soit importante.

Contre les vomissements, les infections, la constipation...

Dans presque tout le pays, les carences alimentaires sont très élevées et, face à cela:

On recommande la consommation du miel chez le nourrisson sur le plan général du métabolisme (pour sa richesse en antioxydants, en enzymes, en substances aromatiques et en huiles essentielles) mais aussi en cas de vomissements, d'infection, de constipation (action laxative douce) et d'anorexie (grâce à ses arômes et à ses vitamines B).

Son acidité lui permet d'aider à la digestion des protéines et des graisses animales contenues dans le lait qui, mieux transformées, passent moins de temps dans l'estomac et ne fermentent pas trop dans l'intestin, supprimant ainsi les risques de flatulence et de ballonnement intestinaux.

Le miel lutte contre les digestions difficiles et douloureuses appelées dyspepsies.

Grâce au lactulose qui favorise le développement des bifidolactéries indispensables à l'immunité digestive et générale, il contribue à maintenir une flore intestinale saine. Il joue également un rôle important en détruisant les bactéries ou en arrêtant leur multiplication, notamment certains germes de la famille des colibacilles ou des salmonelles.

Cette action est particulièrement intéressante lorsqu'on sait que lors des diarrhées du nourrisson traitées par la médecine chimique, les antibiotiques à large spectre d'activité détruisent, en même temps que les bactéries et parasites nocifs les bactéries de la flore digestive qui protègent habituellement contre les candidoses.

L'effondrement des défenses immunitaires locales permet par exemple au redoutable muguet d'envahir les muqueuses buccales du bébé. Celles-ci rendent son alimentation impossible et déclenchent en boucle, nervosité et insomnies qui épuisent rapidement son organisme fragile.

Il suffit d'un mélange à base de propolis et de miel (propomiel) sur le mamelon du sein de la maman avant chaque tétée pour le débarrasser en 04 ou 05 jours du champignon indésirable.

De la même façon, la pommade à base de propolis est d'une efficacité parfaite dans les cas d'intertrigo, cette maladie qui se caractérise par une inflammation de la peau au niveau des plis fessiers depuis la simple rougeur jusqu'à l'eczéma suintant.

Un produit indispensable à l'alimentation des enfants

Une dizaine de siècles avant Jésus-Christ, les Grecs, comme les tribus germaniques, mélangeaient du miel à l'alimentation des enfants. Ils déposaient aussi quelques gouttes de miel dans la bouche du nouveau-né avant que sa mère ne lui présente le sein.

Aujourd'hui, on connaît de mieux en mieux, les vertus étonnantes de ce produit phare de la ruche (le miel).

Une action apéritive, des propriétés immunostimulantes et énergétiques, la présence de calcium et de magnésium indispensable au squelette et des glucides directement assimilables sont les intérêts prédominants du miel pour l'enfant. Des effets qui seraient même multipliés par 2 chez les prématurés.

Le miel fournit aussi un nombre élevé de calories dans un faible volume et permet à l'enfant d'affronter la longue série d'angine, sinusite, pharyngites, rhinite, laryngite, bronchite simple ou asthmatiforme, toux grasse et sèche qui vont faire souffrir souvent son organisme dès la première année de son existence.

Certains miels sont particulièrement riches en fer et en oligoéléments indispensables pour lutter contre l'anémie. Mais ce n'est pas tant la qualité de fer qui compte que la capacité à l'assimiler et, celle-ci est favorisée par les enzymes provenant de la sécrétion salivaire de l'abeille.