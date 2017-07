Angola: La communication sociale prête pour les défis électoraux

Luanda — Les rencontres régionales des responsables du secteur de la communication sociale, qui en réalité, étaient des réunions de concertation afin de travailler avec

l'esprit de mission dans la couverture des élections générales du 23 août prochain.

C'est ce qu'a déclaré vendredi à Luanda, le ministre de la Communication Sociale, José Luís de Matos, à l'ouverture de la IIIème et dernière rencontre régionale qui a réunis les professionnels du nord du pays (Cabinda, Zaire, Luanda et Bengo) pour évaluer les conditions déjà existantes du point de vue humaine, technique et technologique à cet effet.

Ces réunions ont été organisées par le Ministère de la Communication Sociale en partenariat avec le Cabinet de Revitalisation et Exécution de la Communication Institutionnelle et Marketing de l'Administration(Grecima).

La première rencontre a eu lieu la semaine dernière à Benguela avec les professionnels de la région centre-sud du pays qui comprend les provinces de Benguela, Huambo, Bié, Namibe, Huíla, Cunene, Cuanza Sul et Cuando Cubango.

La deuxième s'est réalisée mercredi dernier dans la ville de Malanje avec les représentants des provinces du nord-est et est(Malanje, Cuanza Norte, Lunda Norte, Lunda Sul, Uíge et Moxico).

José Luís de Matos a affirmé que les différents organes de communication sociale disposaient d'excellents cadres, qui de manière compétente et exemplaire, vont mener à bon port la mission qui leur est confiée.

Toutes ces rencontres on été présidées par le titulaire de ce portefeuille (Communication Sociale) en présence du directeur du Grecima, Manuel Rabelais, des directeurs nationaux et d'autres hauts cadres dudit ministère, des présidents et membres des Conseils d'Administration des entreprises du secteur, entre autres responsables.