Burkina Faso: PNDES au Plateau central - Plus de 2,5 milliards de F CFA pour l'accès à l'eau

La cérémonie de lancement du Plan national de développement économique et social, composante eau et assainissement (PNDES-EA) au Plateau central, a eu lieu, jeudi 13 juillet 2017 à Barkoundba, dans la commune de Ziniaré.

Cette cérémonie marque le démarrage effectif des activités du PNDES-EA dans la région du Plateau central. La cérémonie a été présidée par la gouverneure de la région, Nana Fatoumata Benon/Yatassaye.

La cérémonie de lancement des activités en matière d'eau et d'assainissement avait pour objectif d'informer les populations sur les actions du gouvernement en faveur de la région et à les rassurer quant à l'exécution des engagements pris par les autorités du pays.

En effet, pour consolider les acquis du bilan 2016, il est prévu plusieurs investissements supplémentaires visant à réaliser la vision «Zéro corvée d'eau à l'horizon 2020».

Pour ce faire, il est envisagé la réalisation de forages dans les villages et quartiers, des adductions d'eau potable simplifiées dans les chefs-lieux de communes et les villages de plus de 3000 habitants.

A cela, il faut ajouter les raccordements électriques de certaines AEPS et le remplacement des systèmes thermiques (groupes électrogènes) par des panneaux solaires pour augmenter les volumes d'eau et réduire les charges.

En matière d'assainissement, plus de 3000 familiales et latrines institutionnelles sont en cours de réalisation. Sur le plan de la mobilisation des eaux de surface, neuf nouveaux barrages seront réalisés et trois autres réhabilités.

C'est pour le lancement de ces différentes réalisations que cette cérémonie a été organisée sous le thème : « zéro corvée d'eau d'ici à 2020, le Plateau central s'engage ». Et c'est aux abords du barrage de Barkoundba en réhabilitation que s'est déroulée la cérémonie régionale de lancement.

« Réalisé vers les années 1957, le barrage de Barkoundba a connu une dégradation de sa digue et un ensablement ces dernières années.

Malgré nos démarches, nous n'avons pas reçu d'écho favorable jusqu'à ce que notre préoccupation soit prise en compte par le PNDES. Nous disons donc merci au Président du Faso d'avoir entendu notre cri du cœur.

Désormais, nous pourrons abreuver notre cheptel et pratiquer le maraîchage», se sont réjouis Naba Karfo, Emir de Barkoundba et Boureima Diallo, membre du comité d'organisation.

Pour sa part, René Soalla, 1er adjoint au maire de la commune de Ziniaré, a annoncé: « Le conseil municipal de Ziniaré s'engage à travailler avec les services techniques pour la réalisation des activités du PNDES-EA dans la commune de Ziniaré car l'accès à l'eau potable et à l'assainissement constitue une préoccupation majeure dans notre pays ».

Et la gouverneure de renchérir : « A l'évidence, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement a un effet direct sur la productivité, les maladies, la fréquentation scolaire et la sécurité des femmes.

En effet, ces deux éléments permettent de réduire les coûts supportés par le système de santé, d'améliorer l'assiduité à l'école des filles, d'augmenter le nombre d'heures disponibles pour les activités productives et la sécurité des femmes ».

Le coût total de ces réalisations dans la région au titre de l'année 2017, est de 2 562 115 600 F CFA. D'un coût total de 294 713 303 FCFA, la réhabilitation du barrage de Barkoundba va mobiliser 265 000 m3 d'eau de surface.