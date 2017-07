Burkina Faso: 6e sommet du TAC - Des progrès qui cachent mal des défis

Porté sur les fonts baptismaux en 2008 par Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré, le TAC (Traité d'amitié et de coopération) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina continue cahin-caha son petit bonhomme de chemin. Cette année, il est à sa 6e édition et se tient au pays des Hommes intègres.

Les principaux dossiers à l'ordre du jour sont, entre autres, « ceux liés aux infrastructures routières et ferroviaires, les fournitures d'électricité et d'hydrocarbures, la question de facilitation du commerce, du transit et du transport, la mise en place de nouvelles structures de coopération, d'échanges et d'appui aux populations, la question de défense et de sécurité », selon le chef de la diplomatie burkinabè, Alpha Barry.

Et ce n'est pas tout. Car, selon toujours le ministre, les deux pays ont également « en projet la mise en place de deux fonds : un pour financer la femme et la jeune fille et l'autre pour les activités de la jeunesse ».

Une autre particularité de ce sommet, c'est qu'un accent particulier sera mis sur la réhabilitation du chemin de fer. Toute chose qui va faciliter les échanges entre les deux pays.

Comme on peut le constater, les centres d'intérêt de ce sommet sautent à l'œil. Et pour peu qu'ils prennent forme, cela pourrait avoir pour conséquence de soulager énormément les deux peuples, rendus on le sait, frères par l'histoire, la géographie et la culture.

Il n'est pas superflu de rappeler, à ce propos, qu'entre 1932 et 1947, les deux pays formaient une même entité : le Burkina à l'époque s'appelait la Haute Côte-d'Ivoire et la Côte-d'Ivoire portait le nom de Basse-Côte-d'Ivoire. Bref, les 2 pays sont tellement imbriqués qu'il n'est pas permis qu'ils se tournent le dos un seul instant.

C'est ce lien fort qui explique que le TAC ait survécu à ses 2 géniteurs (Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo). C'est également cela qui a fait que malgré les moments difficiles que les deux pays ont traversés suite à la chute de Blaise Compaoré, le TAC n'a pas été véritablement affecté.

Cela est à mettre à l'actif des peuples ivoiriens et burkinabè, mais aussi des dirigeants des deux pays. C'est la preuve, quelque part, que ces derniers (Ouattara et Kaboré) ont su transcender leurs ego et leurs humeurs pour privilégier l'intérêt supérieur des deux pays. Cette posture d'hommes d'Etat a permis de tirer le TAC vers le haut.

La Côte d'Ivoire et le Burkina peuvent réaliser des merveilles

Les progrès, en effet, sont palpables. L'on peut notamment insister sur la volonté des deux pays de se donner la main en matière de lutte contre le terrorisme en particulier et l'insécurité en général. L'on peut aussi saluer les efforts qui ont été déployés pour réduire les tracasseries policières sur le corridor.

En matière d'énergie, le constat est clair. La Côte-d'Ivoire a permis à la partie burkinabè d'atténuer son déficit en fourniture d'électricité, en couvrant 30% de ses besoins. Et le meilleur est à venir puisqu'il est question que la Côte d'Ivoire revoie à la hausse son apport.

A ces progrès, on peut ajouter la hauteur avec laquelle les autorités ivoiriennes ont géré l'épineuse question du Mont Péko où s'étaient installées depuis des lustres, des populations burkinabè.

Une autre attitude positive à saluer de la part des autorités ivoiriennes est la mise à la disposition des autorités burkinabè de soldats en désertion, accusés par la justice burkinabè d'être à l'origine d'actes de violence.

Ce sont des actes forts qui sont de nature à créer un climat de confiance entre les deux pays. Et cela est un impératif catégorique.

Mais, les progrès auxquels les deux pays sont parvenus, cachent mal des défis qui restent à être relevés. Premièrement, l'on peut citer celui de la réalisation, dans les meilleurs délais, des projets dont l'intérêt vital pour les 2 pays se passe de tout commentaire.

Sont de ceux-là, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Si du côté ivoirien, l'on peut dire que les choses commencent à bouger, on ne peut pas en dire autant du côté burkinabè. L'autre projet qui semble piétiner, est celui de la réhabilitation et du prolongement du chemin de fer Abidjan/Tambao en passant par Kaya.

Le deuxième défi à relever est lié à l'épineuse question de la réforme agraire en Côte d'Ivoire. Il faut absolument mettre un point d'honneur à ce que la forte diaspora burkinabè ne soit pas spoliée. Car, le fait que bien des Burkinabè soient propriétaires terriens en Côte d'Ivoire aujourd'hui, a une histoire.

La plupart l'ont été en vertu d'une clause signée entre les deux pays. Et Houphouët Boigny a été pour quelque chose dans cette situation. Le troisième défi est celui du vote des Burkinabè installés en RCI.

Il est vrai que cette question relève de la souveraineté du Burkina, mais la Côte d'Ivoire doit ouvrir l'œil et le bon, de sorte à ne pas permettre à des politiciens véreux, d'instrumentaliser la forte diaspora burkinabè qu'elle héberge, à des fins machiavéliques.

Le dernier grand défi à relever, c'est de faire en sorte que les hommes d'affaires des deux pays soient étroitement associés à la réalisation des projets retenus. Car, ils sont nombreux, ces opérateurs économiques ivoiriens et burkinabè, qui ont des moyens financiers susceptibles d'accompagner le TAC.

Dans le cadre du partenariat public-privé (PPP), il sont capables d'aider les deux Etats à soulever des montagnes, dans l'intérêt supérieur des deux peuples.

De ce qui précède, l'on peut dire que la Côte d'Ivoire et le Burkina, dans le cadre du TAC, peuvent réaliser des merveilles, pour peu que la volonté politique soit à la hauteur des enjeux.