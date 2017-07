Burkina Faso: Clôture du 6e TAC/ Alassane Ouattara - « Nous serions restés plus longtemps si ... »

Le 6e Traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire (TAC) a connu son épilogue en ce début d'après-midi du 18 juillet 2017 à Ouagadougou, avec la signature de onze accords. Pour les deux chefs d'Etat, qui ont coprésidé les travaux, la satisfaction a été au rendez- vous et le séjour agréable, si bien que le président ivoirien, Alassane Ouattara, l'a même trouvé « très bref ».

Du rond-point de la Patte d'Oie à l'avenue Pascal-Zagré, en passant par le boulevard de l'Insurrection, burkinabè et ivoirien flottaient au vent.

Plus on avançait vers la salle des banquets de Ouaga 2000, plus le décor était saisissant et coloré, confirmant quelque part la promesse faite lors d'un point de presse jeudi dernier par le chef de la diplomatie burkinabè, Alpha Barry, que les petits plats seraient mis dans les grands afin que ce 6e Traité d'amitié et de coopération reste longtemps gravé dans les mémoires des Burkinabè et des illustres visiteurs.

A l'intérieur de ladite salle, les grands commis des deux Etats ne se dénombrent plus. Aux premières loges, les ministres burkinabè et leurs collègues de Côte d'Ivoire attendaient que les travaux entamés depuis le 13 juillet dernier aient l'onction des deux présidents.

Mais il fallait au préalable que la cérémonie officielle d'ouverture se fasse. Un événement au cours duquel les deux présidents, dans leurs interventions, n'ont d'ailleurs pas manqué de traduire leur satisfaction pour le dur labeur déjà effectué par les experts et les deux gouvernements.

Roch Marc Kaboré a d'emblée dit sa joie d'être aux côtés de son homologue pour rendre le TAC "plus solide, dynamique et concret". Pour ce faire, le président du Faso a fait remarquer la nécessité de bâtir des Etats démocratiques stables et paisibles.

Cela est, selon lui, la condition sine qua non de la réalisation des infrastructures routières et ferroviaires entre les deux pays pour que les échanges commerciaux et la fraternité entre les deux peuples se renforcent.

Abordant l'actualité internationale, le premier des Burkinabè a applaudi des deux mains l'élection de la patrie d'Houphouët au Conseil de Sécurité des Nations unies.

Sur les rives du Kadiogo, ce titre est perçu comme un atout majeur pour dissiper le climat d'insécurité qui plane sur la sous-région. Ce poste prestigieux est, pour le président Alassane Ouattara, une occasion de mettre en œuvre sa mission de paix, de tolérance et de rejet de toute forme d'extrémisme.

Revenant sur le principal sujet de la rencontre, il préviendra que l'heure a sonné pour parachever les chantiers communs d'autant plus que le traité, qui est à sa sixième édition, a atteint sa phase de maturité.

Il a enfin plaidé pour plus de célérité dans la mise en œuvre des différents accords qui seront signés. Lors de la cérémonie officielle d'ouverture, s'il y a eu une sortie bien remarquée, c'est celle du parolier Don Sharp de Batoro, qui a séduit jusqu'aux deux chefs d'Etats grâce «au pouvoir des mots qui guérissent des maux».

La rencontre entre les deux chefs d'Etat s'est achevée aux environs de 14 heures avec les paraphes des différents accords bilatéraux, au nombre de onze (lire l'encadré), du rapport conjoint et du communiqué conjoint.

Après la lecture, quelque peu laborieuse, de ce dernier document par le ministre des Affaires étrangères du Burkina, Alpha Barry (la fatigue liée probablement à l'intensité des travaux y étant visiblement pour quelque chose), le mot de la fin est revenu aux deux présidents.

Au discours très policé de Roch Marc Christian Kaboré a succédé celui un peu plus décalé d'un Alassane Ouattara qui, après avoir félicité les différents acteurs pour la travail abattu, a sanctionné les deux jours d'activité en ces termes : «Nous avons eu un excellent sommet. Si les rencontres de l'Union africaine pouvaient se dérouler comme celles du TAC.

Imaginez-vous que nos ministres des Affaires étrangères n'ont pas dormi jusqu'à 2 heures du matin, alors que certains auraient voulu faire un tour sur Kwame-N'krumah (Ndlr : avenue très ambiante la nuit, à l'image de l'ancienne rue Princesse à Abidjan)».

Et de terminer par cette sortie qui a fait sourire plus d'un : «Notre séjour a été malheureusement très bref. Nous serions restés plus longtemps s'il n'y avait pas les prochains Jeux olympiques dans mon pays ».