Nigeria: John Utaka - Le Nigérian effectue son retour en France

S'il nourrissait beaucoup d'ambitions en National la saison dernière, le CS Sedan-Ardennes a été relégué en CFA, ou National 2 désormais. Pour tenter l'opération remontée, rien de mieux que des renforts d'expérience. À l'image par exemple de John Utaka, dont le recrutement a été annoncé par les Ardennais. L'ancien joueur de Lens, Rennes et Montpellier retrouve le football français après des expériences en Turquie et en Egypte. L'attaquant de 35 ans a joué 239 matches en Ligue 1. C'est une recrue de taille pour le 19ème du dernier championnat de National.

