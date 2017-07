Quelques jours après, des tractations ont pris corps, et c'est hier, mardi 18 juillet, que la Fecofa a coupé court en nommant, en deuxième lieu, Zahera Mwinyi, qui prend la charge de conduire désormais l'équipe sans Florent Ibenge, son titulaire. Il sera secondé par Chico Mukeba et Jean-Pierre Raoul Shungu. Papy Kimoto fera office du préparateur physique. Pour sa part, Paulin Tokala s'occupera des gardiens. La confrontation RDC-Congo Brazzaville se joue le week-end du 13 août à l'extérieur, et le retour une semaine plus tard à Kinshasa.

La Fecofa a nommé et notifié en premier Chico Mukeba comme sélectionneur des Léopards locaux en remplacement de Florent Ibenge. Aussitôt, Chico Mukeba s'est mis au travail, en publiant la première liste de 26 joueurs présélectionnés, dont Trésor Mputu Mabi. Et puis, il y a eu un silence.

