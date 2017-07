Burkina Faso: 2e compact MCC - L'unité de coordination et Sidwaya, pour un partenariat...

Débuté le 13 juillet dernier, le 6e sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC)… Plus »

Le mode de fonctionnement et l'organisation administrative de ce service ont été brièvement expliqués par le directeur des rédactions, Enok Kindo et le rédacteur en chef, Alassane Karama.

« Ce sont : l'analyse des contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique, l'identification des secteurs d'intervention, la sélection des projets potentiels et l'analyse de la faisabilité », a-t-il énuméré.

L'Unité de coordination de la formulation du deuxième compact (UCF-Burkina), conduite par son coordonnateur national, Samuel Kaboré, était dans les locaux de la direction générale des Editions Sidwaya à Ouagadougou, le mardi 18 juillet 2017. Elle a fait le tour des différents services impliqués dans le processus de production du journal et a souhaité un partenariat plus dynamique avec «Le journal de tous les Burkinabè».

