Ile Maurice: Grande-Rivière-sud-est - Tension chez les opérateurs de grillades de l'île aux Cerfs

Depuis dix ans déjà, les opérateurs de grillades, les autorités et la direction de Sun Resorts se sont lancés dans des discussions. Si au début, c'était une question de respect des normes, la suite a inclus le manque d'infrastructures. Ce qui amène Kailashwarnath Chuttoory à parler de manipulation et de stratégie des autorités.

Ladan mo bizin tir mo lesans e pey enn ti manev. E la osi mo pou bizin ramasé pou pey lotorité so Rs 30 000 apre. Be komie profit mo fer? E lor la zot pé bouz nou. Pé anvoy nou enn plas kot pa sir».

