Congo-Brazzaville: Festival "Raconte-ART" - Le conteur Jorus Mabiala prestera en Kabylie

La 14e édition du festival international de contes et d'art de rue "Raconte-art" aura lieu du 24 au 31 juillet dans le village d'At Ouabane (commune d'Akbil), région de Kabylie en Algérie.

Ce festival qui se tient chaque année dans un des villages en Kabylie réunit des artistes venus d'Algérie et de l'étranger. Le Congo sera représenté à cette édition par le conteur Jorus Mabiala. Cette année, c'est sur le thème « Le développement local durable », avec comme slogan Akken abrid yiwen ur titettu (Pour que nul n'oublie le chemin), que se tient ces retrouvailles de la parole vagabonde. Les pièces de théâtre, des galas et des ateliers de chants artistiques, des conférences-débat, etc. sont également au programme et feront le bonheur du public kabyle.

Le festival "Raconte-arts" qui se déroule sur les montagnes de Kabylie est le plus important festival d'arts de rue du pays. Organisé l'année dernière dans le petit village de Souamaâ, à plus d'une heure de route de Tizi-Ouzou, il a rassemblé plusieurs milliers de participants et des artistes venus d'Europe et d'Afrique.