Nigeria: Industrie cinématographique - La Redtv nominée pour de multiples prix aux Nea Awards 2017

La chaîne panafricaine en ligne, Redtv, a capté l'attention de l'industrie du divertissement Nigérian Entertainment Awards (NEA) en étant nominée dans plusieurs catégories, dans ce prestigieux prix. La cérémonie aura lieu le 3 septembre 2017 à New York aux États-Unis.

Soutenue par United Bank for Africa, la chaîne de style de vie (Redtv) qui est à sa deuxième année d'existence, a surpris l'industrie cinématographique nigériane en devenant très rapidement une chaîne favorite avec des émissions à succès instantané comme : Inspector K : Our best friend's wedding ; Sauce ; Boutique hôtel ; et Here & Now.

La chaîne a réussi à se hisser rapidement au sommet en se concentrant sur la production de contenus de haute qualité et en travaillant avec certains des meilleurs esprits de l'industrie. Elle a été nominée pour la meilleure émission télé, le meilleur présentateur télé (Style de vie) et pour deux catégories de meilleure chaîne.

Selon sa productrice en chef, Bola Atta, Redtv s'engage avec les meilleurs esprits dès le début, afin d'offrir au public la meilleure qualité possible. « Nous nous efforçons d'obtenir l'excellence dans tous les domaines de production et cela a été efficace pour nous. Le contenu de Redtv est diversifié, moderne et polyvalent, mais aussi distinguable. Je suis très heureux que nos efforts soient reconnus comme en témoignent les multiples nominations au NEA que nous venons de recevoir », a-t-elle déclaré.

Cependant, le producteur en chef des prix NEA, Tope Esan, a montré son enthousiasme. « Je suis très enthousiaste à propos des prix de cette année, en particulier avec la diversification de nos catégories. Le rôle principal d'Afrosoca et de la diaspora dans les catégories télé ne sont que quelques-unes des mesures que nous prenons pour reconnaître la musique à inspiration africaine et les succès des Africains sur les écrans à travers le monde. »