Congo-Brazzaville: Sécurité nationale - Un nouveau commandement à la tête de la police

Le président de la République a procédé à un vaste remaniement de l'appareil sécuritaire du pays, notamment dans la police, en signant une série d'ordonnances rendues publiques le 17 juillet.

Le commandement de la police nationale vient de changer de visage. C'est ce qui résulte de la série d'ordonnances signées par le chef de l'État, Joseph Kabila, et rendues publiques lundi. La Police nationale congolaise (PNC) a désormais un nouveau chef en la personne du général Amuli Bahigwa qui était jusqu'à sa nomination, chef d'état-major adjoint des Fardc. Il remplace à ce poste le général Charles Bisengimana. Mêmement pour la ville-province de Kinshasa qui voit sa sécurité être confiée au général Kasongo Sylvano en remplacement du général Célestin Kanyama. Ce chambardement dans l'appareil sécuritaire de la ville de Kinshasa était prévisible. La dernière suspension qu'avait écopée le général Kanyama pour insubordination et dont on disait ne pas être en odeur de sainteté avec sa hiérarchie était prémonitoire à ce remue-ménage.

Bien plus, le contexte de montée de l'insécurité dans plusieurs villes du pays avec, à la clé, des attaques ciblées des prisons entraînant des évasions massives requerrait une restructuration des forces de police à tous les niveaux. Devrait-on y voir une sanction du magistrat suprême après les attaques récurrentes dont Kinshasa a fait l'objet ces derniers mois de la part des inciviques dont la dernière en date est celle du grand marché ? Peut-être. En outre, les sanctions infligées au général Kanyama et à d'autres officiels congolais pour entrave au processus électoral, notamment par les États-Unis et l'Union européenne, n'étaient pas de nature à plaider en faveur de son maintien en poste, fait-on observer. L'intéressé a été, à la même occasion, promu directeur général des écoles et formations de la police.

Le président de la République, Joseph Kabila, a également permuté ou nommé des commandants de police au niveau des provinces de la RDC, notamment dans des provinces instables du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri. L'on signale, entre autres, la nomination du général Elvis promu à la tête de la Légion nationale d'intervention. Quant aux officiers de police admis à la retraite après de bons et loyaux services rendus à la nation, l'on peut citer le cas du général Jean-de-Dieu Oleko jusque-là inspecteur général de la police. Pour maints analystes, ce chambardement dans la police au niveau national serait politique et pas du tout étranger à l'épouvantail de soulèvement populaire que brandit déjà l'opposition d'ici décembre. Les nouveaux commissaires de police ont la lourde charge de tempérer les ardeurs des manifestants en usant de tact pour ne pas souiller l'image déjà pas très reluisante des forces de l'ordre réputées répressives.