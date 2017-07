Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2017 - Quatre candidats disqualifiés à Kéllé

La Commission locale d'organisation des élections (Colel) de Kéllé (Cuvette-Ouest) a publié, le 17 juillet, une décision portant disqualification de quatre candidats en lice dans cette circonscription unique. Ces derniers ont été disqualifiés pour huit motifs ayant fait entrave à la tenue du double scrutin.

Signée du président de la Colel de Kéllé, Thomas Fiongonena, cette décision frappe les candidats Grégoire Léfouoba ; Dieudonné Hossié, Gaston Lebiki et Jean Didier Mbélé.

Au nombre des griefs, on souligne : la manifestation illégale de leurs militants dans les rues après la clôture de la campagne électorale ; séquestration de la Colel et des membres des bureaux de vote de 17 heures à 24 heures 30 minutes et entrave au déploiement des membres des bureaux de vote dans certains villages.

Ils ont été aussi sanctionnés pour menaces verbales à l'encontre du sous-préfet et du maire de cette communauté urbaine ; incendie de pneus et de meubles devant la résidence du sous-préfet et la sous-préfecture qui abrite le siège de la Colel.

La même note fait également état de ce que leurs partisans ont lapidé toute la nuit, les résidences du sous-préfet et celle du maire ; séquestré et détruit le matériel électoral, notamment les urnes, les isoloirs et documents de vote.

La Colel de Kéllé précise par ailleurs que tous ces griefs reconnus par l'un des candidats disqualifiés.

Dans cette note, la Colel n'a pas précisé le nombre des candidats restés dans la course avec Thierry Obié.