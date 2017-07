Afrique: Conférence - Jean-Marc Thystere-Tchicaya interviendra à l'Africa Oil Week 2017

La 24ème édition d'Africa Oil Week, une conférence de renommée internationale sur le pétrole et le gaz sur le continent africain, est prévue du 23 au 27 octobre à Cape Town, en Afrique du Sud. Au nombre des intervenants « emblématiques » figure Jean-Marc Thystère-Tchicaya, ministre congolais des hydrocarbures.

En tant que principal événement de l'industrie pétrolière en Afrique, Africa Oil Week (www.Africa-OilWeek.com) attire plus de 1 250 participants seniors de l'écosystème mondial pétrolier et gazier, amont de l'Afrique pendant cinq jours de contenu, de leadership, de réseautage et de négociation.

Cette forte participation, explique un communiqué de presse de l'événement, est surtout due au prestige des intervenants, des sponsors et partenaires, qui optimisent tous les avantages du programme riche en contenu.

La 24ème édition, riche d'une expérience renouvelée, regroupera 160 intervenants listés de la sphère privée et publique, pour partager les stratégies et solutions gagnantes, déployées pour faire face à l'avenir de l'industrie en amont avec confiance.

Le ministre Jean-Marc Thystère-Tchicaya représentera le Congo aux côtés d'autres experts nationaux du secteur pétrolier et gazier. Il s'agira, sans doute, d'entrevoir de nouvelles opportunités congolaises en tant que marché essentiel en Afrique. La République du Congo entend, en effet, augmenter la production quotidienne à 300 000 barils par rapport aux 250 000 barils actuels au cours des deux prochaines années. Cela devrait ranger le pays juste après la Guinée Equatoriale, troisième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, avec des réserves estimées à plus de 1,1 milliard de barils de brut.

Parmi les intervenants de qualité, figurent des représentants du gouvernement et des organes de l'État : le ministre ivoirien du Pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Thierry Tanoh, celui des Mines, de l'industrie et de l'énergie de la Guinée Equatoriale, Gabriel Mbaga Obiang Lima, le ministre du Pétrole et de l'énergie de la Gambie etc.

Selon Africa Oil Week, ils dévoileront de nouvelles opportunités en tant que marchés émergents et frontières et élaboreront la croissance de l'attractivité résultant d'une stabilité fiscale et réglementaire renforcée.

On annonce également la participation des dirigeants des grandes sociétés pétrolières, à l'instar de Guy Maurice, vice-président Senior, E&P Africa, Total E&P; Luca Bertelli, directeur d'exploration d'Eni Spa; Jasper Peijs, vice-président d'Exploration Africa BP; Frank Pluta, directeur général, co-directeur du secteur financier du pétrole et du gaz, Standard Chartered Bank etc.