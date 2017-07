Congo-Brazzaville: CHU-B - Les travailleurs exigent au gouvernement le paiement du salaire du mois de juin

Le 18 juin, à l'auditorium du CHU-B, le bureau de l'intersyndical, dirigé par son président, le docteur Oko Ngatsé, a rencontré les membres et sympathisants de son organisation.

L'ordre du jour portait sur les résultats de la dernière négociation intersyndical-gouvernement au sujet du paiement des salaires des mois de mai et juin 2017 et des allocations familiales, au plus tard le 13 juillet.

Ainsi, l'application immédiate des recommandations de l'audit financier et organisationnel du CHU-B rendu public le 16 juin 2017 et l'apurement de la dette sociale des travailleurs (indemnités de fin de carrière, capitaux de décès détournés) faisaient également partie des revendications qui agitaient les esprits. « Donc, nous avons obtenu un mois, pour nous c'est une satisfaction en partie.

Nous n'avons pas obtenu le calendrier de paye, ni le deuxième salaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons réuni les travailleurs pour leur expliquer effectivement comment nous avons négocié ; ce que nous avons obtenu et naturellement ce qui reste à obtenir », a affirmé le président de l'intersyndical.

La déclaration lue à l'issue de cette rencontre exige le paiement par le gouvernement du salaire du mois de juin, et qu'à l'avenir les autres mois soient programmés.

Sur le paiement du mois de juin, le président de l'intersyndical, Oko Ngatsé, a fait cette déclaration : « Nous accordons au gouvernement une rallonge d'une semaine jusqu'à vendredi, et nous nous retrouverons avec les travailleurs au plus tard mardi pour voir ce qui se serait passé entre la journée d'aujourd'hui et le mardi prochain ».