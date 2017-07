Congo-Brazzaville: 7e ART - « À la Recherche du vinyle d'ébène » projeté en avant première au Cameroun

Écrans noirs est un festival de cinéma lancé en 1997 par le réalisateur camerounais Bassek Ba Kobhio. Organisé par l'association « Écrans noirs », ce festival qui fête ses 20 ans cette année a comme objectif la diffusion des créations cinématographiques de six pays d'Afrique centrale (Cameroun, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, RCA, Tchad). Le festival se veut aussi être un espace de réflexion sur le cinéma et il organise des colloques rassemblant des professionnels, qui débattent sur des thèmes concernant les conditions d'exercice et l'évolution de cet art sur le continent africain. Les organisateurs du festival proposent, par ailleurs, des résidences d'écriture pour les scénaristes.

