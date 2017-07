Congo-Brazzaville: Football féminin - La Coupe du Congo démarre vendredi

À l'opposé du terrain d'entraînement de l'AC Léopards, son concurrent Rayons du Soleil qui tire les leçons de sa première expérience est sur le terrain depuis près de trois mois et entend cette fois-ci briser le mythe face à l'AC Léopards qu'il promet vaincre sur le terrain au Complexe sportif de Pointe-Noire. Seule l'issue du match nous en dira plus. « Nous ne participerons pas à la Coupe du Congo cette année comme un simple figurant mais pour briguer un podium.

La Coupe du Congo de football féminin édition 2017 regroupe six équipes dont quatre de Brazzaville, à savoir AC Colombe, vice- vainqueur de la précédente édition, Esperance Mouchanga, Renaissance et le Football Club la Source ainsi que les deux équipes de Pointe-Noire, notamment AC Léopards, détenteur du titre, et les Rayons du Soleil. D'après le calendrier publié par la Fédération congolaise de football (Fécofoot), les dames débuteront la compétition vendredi directement à l'étape des quarts de finale à l'élimination directe.

