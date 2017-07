Congo-Brazzaville: Santé - Formation des chirurgiens orthopédistes sur la traumatologie

Cette session de renforcement des capacités vise vingt chirurgiens orthopédistes de Kinshasa et du Kongo Central parmi lesquels des chirurgiens militaires et ceux de la médecine de catastrophe.

Une vingtaine des chirurgiens orthopédistes congolais de Kinshasa et du Kongo Central suivent, à partir du 18 juillet, une formation traumatologie. Cette formation assurée par les experts de Zimmer Biomet/Région Sadc se passe au Centre supérieur militaire (CSM) situé dans la commune de Ngaliema.

Dans le nombre des apprenants, il y a notamment les chirurgiens militaires et ceux de la médicine de catastrophe. Le choix du ce lieu où se passe la formation, le CSM, est motivé par le fait que la plupart des affections orthopédiques touchent des blessés de guerre, ainsi que les accidentés de la voie publique.

La formation prévoit deux volets dont une partie théorique, avec des ateliers de deux jours, ainsi que la partie pratique, avec des interventions sur des cas dont le site choisi est l'hôpital militaire du Camp Lieutenant colonel Kokolo.

Un soutien du gouvernement

La Traumatologie, rappelle-t-on, est une branche de la chirurgie qui s'occupe des lésions traumatiques. Il s'agit des fractures, luxations et entorses.

Compte tenu de l'importance de cette spécialité de la chirurgie pour la santé, l'organisateur de cette formation, Zimmer, souhaite avoir l'appui du gouvernement congolais et des organismes internationaux pour améliorer, ensemble, la qualité des soins de la population congolaise en matière des affections traumatologiques et orthopédiques. Le coordonnateur de Zimmer Biomet-RDC, le Dr Toussaint Bononoko, soulignant l'importance de cette formation, a émis le souhait de voir renforcer les capacités des chirurgiens . Et il veut que de telles formations soient aussi organisées dans d'autres domaines ou branches de la médecine. Les participants à cette formation ont plaidé pour que les prix des implants soient abordables afin de permettre l'accès à ces soins à tous les accidentés.

Il est noté que les premiers fabricants de dispositifs médicaux, Zimmer et Biomet, se sont réunis pour offrir des dispositifs médicaux orthopédiques novateurs. Ces innovations de Zimmer Biomet sont utilisées pour traiter les troubles ou les blessures, des os, des articulations, et pour renforcer les tissus mous. Aux côtés des professionnels de la santé, Zimmer Biomet se donne la vocation d'aider des millions de personnes à accéder à une vie meilleure. Dans sa vision des résultats exceptionnels, cette société a pris l'engagement de « voir au-delà de ce qui est possible maintenant et de découvrir ce qui sera possible demain, afin d'aider les professionnels de la santé et leurs patients à évoluer vers le niveau supérieur ».