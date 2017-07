Sénégal: Un oeil sur la campagne - Telle une présidentielle

Des promesses. Encore des promesses. Toujours des promesses.

Des plus réalistes aux plus rocambolesques. C'est à croire que les candidats à la députation sont investis sur les listes électorales rien que pour déclamer des promesses aux populations rencontrées chez elles, aux marchés, grand-places, entre autres lieux de rassemblement, où ils sont susceptibles de capter leur attention. Cela, dans le but de les convaincre, pour espérer voir se glisser, le jour du scrutin, leurs bulletins dans l'urne. Ils oublient ainsi que leur rôle se limite à la défense des préoccupations de leurs mandataires, plus exactement du peuple, au sein de l'hémicycle.

D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on dit député du peuple. Les députés ont, en effet, un rôle de représentation des populations à l'Assemblée nationale, de contrôle du pouvoir exécutif, de proposition et de vote de lois allant dans le sens de l'intérêt général des citoyens. Ils doivent notamment veiller à ce que les tenants du pouvoir respectent le programme qu'ils avaient soumis au vote des citoyens et pour lequel ils ont été élus.

Malheureusement, au regard du déroulement de la première semaine de cette campagne électorale pour les législatives du 30 juillet prochain, les députés se présentent sous un autre visage. Comme des candidats à la présidentielle, ils déclinent toutes sortes d'engagements (construction de routes, de ponts, d'écoles, de structures sanitaires, édification de réseaux d'électrification, d'adduction d'eau... ), pour, pensent-ils, plaire, voire émerveiller, leurs concitoyens. Ils se mettent ainsi dans cette opération de séduction de l'électorat, en marge des véritables enjeux des élections législatives.

Alors, les candidats à la députation sont-ils conscients de leur rôle ? Ignorent-ils leurs missions futures à l'Assemblée ? Si oui, les états-majors politiques et/ou coalitions de partis politiques devraient recentrer le débat, pour que les populations ne soient pas déçues, après la tenue du scrutin, de constater qu'elles avaient en face d'eux des gens qui ne déclamaient que de simples vœux pieux n'engageant que ceux qui y ont cru.

Les partis ou coalitions de partis devraient ainsi veiller, avant toute investiture, ou après, c'est selon, en tout cas avant de battre campagne, à faire comprendre aux citoyens investis sur les listes électorales leurs rôles et responsabilités, si toutefois ils accèdent à l'hémicycle. Au risque de déplaire certains, de moins en moins enclins à suivre les candidats à la députation, préférant s'intéresser à la gestion de leurs préoccupations quotidiennes. Sans quoi, les caravanes vont passer, jour après jour, les visites de proximité vont se multiplier, les campagnes d'affichage meubler le décor des villes et des campagnes, sans qu'un grand intérêt soit manifesté par les potentiels électeurs. Lesquels semblent se désintéresser de plus en plus de la chose politique. Une situation qui pourrait avoir pour corollaire une faible mobilisation le jour du vote.

Puisqu'on n'en est pas encore là, même s'il est difficile, pour le moment, de tout reprendre, il est possible de changer de stratégies en mettant l'accent sur l'institution qu'est l'Assemblée nationale où ils vont siéger s'ils sont élus. Mais surtout, en mettant en exergue leurs missions au sein de l'hémicycle, pour que la voix du peuple y soit bien audible et respectée.