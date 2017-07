Congo-Kinshasa: Le général Dieudonné Amuli fait de la formation des policiers sa priorité

« Ces reformes nous permettent de dire à l'opinion que nous nous sommes acquittés de notre devoir de servir le pays et la population et nous partons avec un sentiment de satisfaction » note le général Bisengimana.

« J'ai entrepris des reformes de la Police nationale congolaise qui ont permis de rayonner l'image de la police congolaise à travers le monde et à travers toutes les sous-régions qui entourent la RDC. Nous avons également créé des unités de la police de protection de l'enfant, de lutte contre la violence faite aux femmes. Grace à ce travail de la police nationale, la RDC qui était réputée capitale de viols avec plus de 75% de cas de viols, aujourd'hui nous sommes arrivés à 5% de cas de viols en RDC. Donc aujourd'hui la RDC est devenue un cas d'école, enseigné à travers les pays de l'Afrique » se réjouit le général Bisengimana.

« Notre mission consiste à sécuriser la population. Pour que les gens soient calmes et en sécurité, il doit y avoir une confiance entre la population et la police pour un mariage tout fait », rappelle-t-il.

« Il y a beaucoup de choses à faire, mais mon prédécesseur a déjà beaucoup fait. Donc c'est la continuité. Les missions qui me sont confiées, ce sont les missions habituelles de la police : sécuriser la population et ses biens pour qu'il n'y ait pas de problèmes. Pour le moment, je crois que la mission particulière est de remonter le niveau de la Police. Des défis à relever nous attendent, il faut commencer par former les policiers en premier », annonce le général Dieudonné Amuli.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.