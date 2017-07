Congo-Kinshasa: Afrobasket 2017 - Liste de 20 Léopards présélectionnés

Les coaches des Léopards basket masculins Charly Buzangu et Joachim Vale Mosengo ont retenu vingt joueurs en prévision de l'Afrobasket 2017. Cette compétition continentale sera co-organisée, du 8 au 16 septembre prochain, par le Sénégal et la Tunisie.

L'ossature de la sélection nationale de basket est composée en gros des joueurs ayant pris part aux éliminatoires de la Zone 4 de FIBA Afrique.

Sur la liste de Léopards basket figurent également Mick Kabongo, ancien joueur de University of Texas at Austin et Jordan Sakho, sociétaire d'ICL Manresa en Liga Endesa espagnole.

Biyombo avec les Léopards ?

Parmi les joueurs présélectionnés, il y a également Bismarck Biyombo et Emmanuel Mudiay, les deux stars congolaises de la NBA. Mais la présence de ces deux joueurs est loin d'être assurée.

Bismarck Biyombo qui séjourne à Lubumbashi depuis une semaine dans le cadre de son camp entraînement annuel affirme attendre l'autorisation de la NBA pour décider de participer ou pas à ce tournoi.

«C'est juste du point de vue de mon équipe et de la ligue où j'évolue et aussi de la Fiba. Ils sont en train de travailler sur mon assurance. Je dois donc attendre l'autorisation de la NBA. Et dès que j'ai cette autorisation, je peux après seulement prendre une décision, celle de jouer ou pas», a déclaré le pivot de Magic Orlando qui dit vouloir «gagner quelque chose avec mon pays».

Les joueurs évoluant en NBA sont soumis à des clauses strictes leur interdisant par exemple de pratiquer leur sport favori ailleurs que pour le compte de leur club. Et pour jouer avec sa sélection nationale, une autorisation doit être délivrée par le club et la NBA. Il faut cependant que des garanties d'assurances complémentaires soient signées et payées par le joueur et sa fédération nationale afin de dédommager la franchise américaine pour le temps passé sur les parquets avec la sélection et également couvrir les risques de blessures.

Liste de présélectionnés

Bunogo Bayombo

Bismack Biyombo

Aristote Chiza

Myck Kabongo

Herve Kabasele Kasonga

Eric Kibi

Chadrack Lufile

Docta Mutombo Lukusa

Johnny Buzangu Mualaba

Emmanuel Mudiay

Omori Mulumba

Arsene Mbay Mutombo

Roly Fula Nganga

Christian Niamazomi

Mohamed Ntumba

Maxi Munanga Shamba

Jordan Shako Jericho Samuna

Evariste Shonganya Tolembo

Djo Loo Yele