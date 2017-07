Congo-Kinshasa: Impossibilité d'organiser les élections en 2017 - Aubin Minaku salue l'honnêteté et le courage de Nangaa

faire de l'APF un acteur réel dans les relations internationales ; enfin on a travaillé de manière à permettre aux élus de l' francophone de pouvoir s'exprimer face à toutes les d'importance majeure sur notre planète. Il s'agit notamment questions climatiques, de celles liées à la lutte contre le international et à l'instauration de la démocratie dans l' francophone.

Mais pour que tout soit vraiment transparent, il faut que le soit mis en place parce qu'il joue le rôle d'évaluer le électoral avec le Gouvernement et la CENI. Et maintenant que président Kengo est de retour, je suis sûr que très rapidement, allons finaliser le dossier CNSA».

Par ailleurs, Aubin Minaku estime qu'il faut plutôt faire aux experts de la CENI et internationaux qui avaient décliné véritable schéma des élections lors des assises de la Cité de l' africaine, parce qu'ils avaient dit la vérité. Avant de soutenir le délai retenu au Centre Interdiocésain pour l'organisation élections d'ici décembre 2017 est irréaliste, et a été fixé sans tableau clair prédéfini.

Concernant la déclaration du président de la CENI qui a suscité continue de provoquer des réactions, Aubin Minaku a salué l' et le courage de Corneille Nangaa pour avoir dit la vérité Congolais au moment qu'il fallait. « Nangaa, le président de la a eu l'honnêteté que plus d'un devait avoir, d'expliquer à tout monde le schéma clairement. Il n'a eu que l'honnêteté et le peut-être, que d'autres n'ont pas assumé», a-t-il déclaré.

