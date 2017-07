Sénégal: Pole urbaine de Diamniadio - Le marché d'intérêt national va coûter 50 milliards

Le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs en construction au niveau du pôle urbain de Diamniadio vont coûter 50 milliards et les travaux seront bientôt terminés.

L'annonce est du ministre du Commerce et du Secteur informel Alioune Sarr , en visite sur le site. Selon ce dernier, l'inauguration de ce marché d'intérêt national, la plus grosse infrastructure commerciale construite au Sénégal depuis son indépendance aura lieu en février 2018. Il a un coût de 50 milliards de francs Cfa en plus de la gare des gros porteurs.

Cheikh Diop, ingénieur en génie civil et chef du chantier a assuré aussi que le projet sera livré en février de l'année prochaine au plus tard. «On est sur les délais, on est confiant et on pense que le projet sera terminé bien avant février 2018. Ici on fait les fondations et le remblai. La partie la plus importante se trouve être la structure métallique car les bâtiments sont mixtes. Elle est en train d'être construites en Turquie et vont bientôt arriver. Le chantier avance vraiment», dit-il.